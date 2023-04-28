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TCG Anadolu'ya 7'den 70'e ziyaretçi akını sürüyor... Bugüne kadar toplam 115 bin 607 kişi ziyaret etti

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#TCG Anadolu#Ziyaret#Gemi
TCG Anadoluya 7den 70e ziyaretçi akını sürüyor... Bugüne kadar toplam 115 bin 607 kişi ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 21:16

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını sürüyor. Gemiyi bugün 7 bin 491 kişi ziyaret ederken, toplam ziyaretçi sayısı ise 115 bin 607’ye ulaştı.

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Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, Sarayburnu Limanı'na demirlenerek vatandaşların ziyaretine açılmıştı. Gemiye vatandaşların ilk günden beri yoğun ilgisi katlanarak devam etti. İlk günden itibaren ziyaretçi akınına uğrayan gemi, İstanbul Boğazı'ndan geçişi öncesi 79 bin 274 kişi tarafından ziyaret edildi. Geçiş sonrası gemi Sarayburnu Limanı'na demirleyerek yeniden ziyarete açıldı. TCG Anadolu bugün de 7 bin 491 kişi tarafından ziyaret edildi. Gemiyi şimdiye kadar toplamda ise 115 bin 607 kişi gördü.

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#TCG Anadolu#Ziyaret#Gemi

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