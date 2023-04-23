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TCG Anadolu'nun yapımında çalışan personeller, boğazdan geçişini gururla izledi

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#TCG Anadolu#Gemi#İstanbul
TCG Anadolunun yapımında çalışan personeller, boğazdan geçişini gururla izledi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2023 14:55

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'nun İstanbul Boğazı geçişini izlemek isteyen vatandaşlar Sarayburnu'na akın etti. Geminin inşasında çalışan personeller, emek verdikleri geminin geçişini gururla izledi. 

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Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, sabah saatlerinde Sarayburnu Limanı'ndan ayrılarak İstanbul Boğazı'ndaki seyrine başladı. Saat 12.00'de Dolmabahçe'ye yaklaşan gemi, 21 Pare top atışı ve Çimariva ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve vatandaşları selamladı. TCG Anadolu'nun Sarayburnu önlerinden geçtiği sırada çok sayıda vatandaş da o anlara şahit olmak için sahile akın etti. Vatandaşlar geminin Sarayburnu'ndan Dolmabahçe'ye doğru gittiği anları fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi.

TCG Anadolunun yapımında çalışan personeller, boğazdan geçişini gururla izledi

"AYNI HEYECANIN 10 KATINI YAŞADIM"

Kalabalığın arasında TCG Anadolu'nun İstanbul Tuzla Sedef Tersanesi'ndeki yapımında çalışan bazı personeller de yer aldı. Geminin motorlarının güvenlik sistemleri üzerine tersanede çalışanlardan biri olan Nihat Gökdemir, "Şu anda büyük bir gururla selamladığımız TCG Anadolu'nun motorlarının güvenlik sistemleriyle ilgili tersanede hizmette bulunduk. Şuan çok büyük bir heyecan var, tüylerim diken diken oluyor. Büyük bir gurur. Yaşım 49, bizim için çok büyük bir gurur. İlk günlerde yaptığım hizmet aklıma geliyor, aynı heyecanın 10 katını yaşadım şu an. Bugün 23 Nisan, çocuklarımla geldim" diye konuştu.

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TCG Anadolu demir aldı
daha fazla video içinTCG Anadolu demir aldı

"ÇOK MUTLUYUM, GURURLUYUM"

Sedef Tersanesi'nde yapım sürecinde 3 buçuk yıl çalışan Ramazan Fındıklı da gururlu olduğunu dile getirerek, "Ben de Sedef Tersanesi'nde 3 buçuk yıl bu gemide çalıştım. Çok mutluyum, gururluyum. Buradan geçtiğinde duygulandım tarif edilemeyecek bir şey. Emek verdiğim için bu gemide çalışan tüm arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu fırsatı yaratan Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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#TCG Anadolu#Gemi#İstanbul

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