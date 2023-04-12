TCG Anadolu'nun halka açılacağı tarihler belli oldu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Nisan 2023 tarihinde TCG Anadolu Gemisi Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, TCG Anadolu'nun Sirkeci sahiline çekileceğini ve halkın ziyaretine açılacağını açıklamıştı.

Erdoğan, "Şu anda milletime buradan ayrıca bir haberi de duyurmak istiyorum. TCG Anadolu'yu buradan Sirkeci'ye çekeceğiz. Ve Sirkeci'de halkımıza açacağız. İstiyoruz ki halkımız gelsin, gemimizi gezsin dolaşsın, sadece biz gururlanmayalım." ifadelerini kullanmıştı.

ZİYARET TARİHLERİ BELLİ OLDU

CNN Türk Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, CNN Türk ekranlarında TCG Anadolu'nun ziyarete açılacağı tarihi açıkladı. Öztürk, TCG Anadolu'nun, 17 Nisan-24 Nisan tarihleri arasında İstanbul Sirkeci sahilinde halka açılacağını söyledi.