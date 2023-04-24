TCG Anadolu’dan selamlama geçişi

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DÜNYANIN ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu, dün sabah Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ‘avara’ komutuyla Sarayburnu Rıhtımı’ndan kalktı. Binlerce vatandaş İstanbul Boğazı kıyılarında toplandı. Anadolu gemisine helikopterler ve savaş uçakları da eşlik etti.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Dolmabahçe’deki Cumhurbaşkanlığı çalışma ofisinde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve deprem bölgesinden gelen çocuklarla birlikteydi. Gemi Dolmabahçe’ye yaklaştığında Erdoğan çifti ve çocuklar çalışma ofisinin rıhtımına gitti. Gemi Dolmabahçe’den geçtiği sırada Cumhurbaşkanı’nı selamlamak için 21 pare top atışı yaptı. Gemi personeli de tam tekmil üst güvertede bulunarak çimavira selamı durdu. Erdoğan gemiyi selamladıktan sonra çocuklarla olan programına devam ederken “Devletimiz ve milletimiz depremin yaralarını sarmak, geride kalanlara sahip çıkmak için tüm imkânlarını seferber etti. İnşallah 1 yıl içinde şehirlerimizi ayağa kaldırarak depremzedelerimizi normal hayatlarına geri döndüreceğiz. Deprem şehitlerimize ve onların emanetlerine, vefamızı, Cumhuriyetimizin yeni asrını Türkiye Yüzyılı yaparak ödeyebileceğimize inanıyorum” dedi.

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TEMSİLİ KABİNE

Çocuklarla temsili kabine toplantısı yapan Erdoğan, mikrofonu Hatay Kırıkhan’dan İstanbul’a gelerek eğitimine devam eden 5’inci sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Akif Uçar’a bıraktı. Akif Uçar “Eğer Cumhurbaşkanı’nın yerinde olsaydım, ben depremi yaşadığım için oradaki insanların evlerini çok hızlı yapardım. Savunma, uzay sanayisi ve teknolojiyi ileriye götürmeyi düşünürdüm. Tıp alanındaki çalışmalara ağırlık verip kanser ilaçlarının bulunmasını sağlardım. Trafik kazalarının azalmasını sağlardım” dedi.

BİR HAFTADA 79 BİN 274ZİYARETÇİ

TCG Anadolu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesinin ardından 16 Nisan’da Sarayburnu Rıhtımı’na bağlandı. 17 Nisan’da vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu’yu 22 Nisan’a kadar toplam 79 bin 274 kişi ziyaret etti. Gemi dün Karadeniz’e açıldı.

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GÖNLÜMDEKİ HAYALİMDİ

- TCG Anadolu’nun Boğaz geçisi sonrası Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’la telefonda görüntülü görüşenCumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gemi personeline hitap etti. Erdoğan, özetle şunları söyledi: “Yüzde 20’lerde devraldığımız savunma sanayisindeki yerlilik ve millilik oranını yüzde 80’lere çıkartmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 14 Mayıs’tan sonra bu süreci çok daha kararlı bir şekilde işleteceğiz. Gönlümdeki en büyük hayal şu andaki TCG Anadolu’ydu. Ama şimdi istiyorum ki süratle TCG Anadolu’nun bir üst basamağını inşallah gerçekleştirelim. Bunu gerçekleştirmek için İspanyollarla, İngilizlerle görüşmelerim oldu. Her iki taraftan da çok olumlu cevaplar aldık. Sizler gibi kararlı kardeşlerimle gerek komuta kademesi gerek er, erbaş, tüm bahriyeliler olarak çok ciddi bir noktaya geliyoruz.”