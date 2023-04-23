TCG Anadolu’da son gün kuyruğu

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Geçtiğimiz pazartesi günü Sarayburnu’nda ziyarete açılan amfibi hücum gemisi TCG Anadolu’yu ilk 3 günde 38 bin 234 kişi ziyaret etmişti. Vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine TCG Anadolu bayramda da ziyarete açık tutuldu.

SAHİL YOLU KİLİTLENDİ

Dün binlerce kişi gemiyi görmek için Sarayburnu Rıhtımı’na gitti. Kuyruk kilometrelerce uzadı. Sahil Kennedy Caddesi’nde trafik durdu. Araçlarından inen vatandaşlar uzaktan geminin fotoğraflarını çekti.

TCG Anadolu’yu görmek isteyenler kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu.

BUGÜN KARADENİZ’E AÇILIYOR

TCG Anadolu, bugün İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e çıkacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “TCG Anadolu 23 Nisan 2023 saat 12.00’de İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaparak 21 pare top atışı ve çimariva ile Sayın Cumhurbaşkanı’mızı selamlayacak, ardından İstanbul Boğazı’nda vatandaşlarımızı selamlayarak seyrine devam edecektir. TCG Anadolu’ya uçaklarımız ve helikopterlerimiz de eşlik edecektir. Tüm halkımızı Avrupa ve Asya sahillerinden bu gururumuzu paylaşmaya davet ediyoruz” denildi.