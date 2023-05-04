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‘TCG Anadolu’da İzmir kuyruğu

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#TCG Anadolu#İzmir#SİHA
‘TCG Anadolu’da İzmir kuyruğu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 04, 2023 07:00

Dünyanın ilk Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri savaş gemisi olan TCG Anadolu, İstanbul Sarayburnu’ndaki 16 günlük ziyaret süresini tamamlamasının ardından rotasını İzmir’e çevirdi.

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Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırabilen, araç güvertesinde ise 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilen TCG Anadolu, dün sabah 06.40’da İzmir’e ulaştı.

‘TCG Anadolu’da İzmir kuyruğu

Geminin İzmir’e giriş yaptığı sıralarda İzmir Körfezi gemi trafiğine kapatıldı.

‘TCG Anadolu’da İzmir kuyruğu

231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu’ya, geçişi sırasında 6 römorkör ve Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Saat 12.00’den itibaren de demirlediği İzmir Limanı’nda 10 günlüğüne ziyarete açıldı. Gemiyi ziyaret etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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‘TCG Anadolu’da İzmir kuyruğu

ÜLKEMLE GURUR DUYDUM

Kuyrukta bekleyenlerden İzzet Çelebi, TCG Anadolu’yu görmek için Manisa’dan geldiğini belirterek, “Gurur duyuyoruz. Kuyruk bizim için sorun değil. İçeride daha fazla durabilmek isteriz” dedi.

‘TCG Anadolu’da İzmir kuyruğu

Tülin Demir duygularını, “Gemiyi gezdim. Çok muhteşem bir duyguydu. Ülkemle gurur duydum. Sabah çok erken geldim ve sıraya girdim. Kadınlara öncelik sağladılar. Muhteşemdi” sözleriyle özetledi. Ailesiyle birlikte gemiyi ziyaret eden Gülcan Kalındamar ise, “Çok güzeldi, gururlandık” diye konuştu.

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#TCG Anadolu#İzmir#SİHA

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