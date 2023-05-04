‘TCG Anadolu’da İzmir kuyruğu

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Uçuş güvertesinde 10 helikopter veya 11 SİHA, hangarında ise 19 helikopter veya 30 SİHA konuşlandırabilen, araç güvertesinde ise 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı, 33 muhtelif araç, 15 römork olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilen TCG Anadolu, dün sabah 06.40’da İzmir’e ulaştı.

Geminin İzmir’e giriş yaptığı sıralarda İzmir Körfezi gemi trafiğine kapatıldı.

231 metre uzunluğa ve 32 metre genişliğe sahip TCG Anadolu’ya, geçişi sırasında 6 römorkör ve Sahil Güvenlik botları eşlik etti. Saat 12.00’den itibaren de demirlediği İzmir Limanı’nda 10 günlüğüne ziyarete açıldı. Gemiyi ziyaret etmek isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu.

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ÜLKEMLE GURUR DUYDUM

Kuyrukta bekleyenlerden İzzet Çelebi, TCG Anadolu’yu görmek için Manisa’dan geldiğini belirterek, “Gurur duyuyoruz. Kuyruk bizim için sorun değil. İçeride daha fazla durabilmek isteriz” dedi.

Tülin Demir duygularını, “Gemiyi gezdim. Çok muhteşem bir duyguydu. Ülkemle gurur duydum. Sabah çok erken geldim ve sıraya girdim. Kadınlara öncelik sağladılar. Muhteşemdi” sözleriyle özetledi. Ailesiyle birlikte gemiyi ziyaret eden Gülcan Kalındamar ise, “Çok güzeldi, gururlandık” diye konuştu.