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TCG Anadolu yeniden İstanbul'da... 14.00'ten itibaren ziyarete açılacak

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#Milli Savunma Bakanlığı#TCG ANADOLU#İstanbul
TCG Anadolu yeniden İstanbulda... 14.00ten itibaren ziyarete açılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 10:31

TCG Anadolu, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Gemi, saat 14.00'ten itibaren ziyarete açık olacak.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden yapılan palaşımında şu ifadelere yer verildi:

İzmir’de vatandaşlarımızın teveccühüyle karşılanan gururumuz TCG ANADOLU, yeniden İstanbul Sarayburnu’na demirledi. Gemimiz bugün saat 14.00'ten itibaren halkımızın ziyaretine açılacak. Tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz.

TCG Anadolu yeniden İstanbulda... 14.00ten itibaren ziyarete açılacak

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#Milli Savunma Bakanlığı#TCG ANADOLU#İstanbul

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