TCG Anadolu ve Akıncı TİHA’larla… KKTC’de 50. yıl geçidi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20 Temmuz törenlerine geleneksel olarak Türk Yıldızları ve Solo Türk gösteri uçakları katılıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye’den kalabalık bir heyetin katılacağı bu yılki törenlerde, Türk Silahlı Kuvvetleri de 50’nci yıla özel etkinlikler planladı.

GİRNE VE LEFKOŞA SEMALARINDA...

20 Temmuz kutlamalarında TCG Anadolu, 50 gemiyle Girne açıklarında geçit töreni düzenleyecek. 2 Bayraktar AKINCI TİHA da Türkiye’nin KKTC’de faaliyete geçirdiği Geçitkale SİHA-İHA Hava Üssü’ne dün indi. Resmi geçidin yapılacağı Lefkoşa’daki tören alanında, AKINCI TİHA’ların yanı sıra 4 F-16 savaş uçağı geçiş yapacak. Türk Yıldızları gösteri uçakları ise, Lefkoşa ve Girne semalarında uçacak.

3 SAATLİK UÇUŞLA GEÇİTKALE’YE İNDİLER









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Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen 2 Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), kutlama programına katılmak üzere tarihi bir uçuşa imza attı. AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden havalanan 2 AKINCI, yaklaşık 3 saatlik uçuş sonrasında KKTC Geçitkale SİHA-İHA Hava Üssü’ne başarıyla iniş gerçekleştirdi.

MECLİS’TEN 50. YIL TEZKERESİ

Meclis Genel Kurulu, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 50’nci yıl dönümüne ilişkin kabul ettiği tezkereyle Türkiye’nin KKTC’ye her koşulda kesintisiz desteğini vurguladı.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un imzasını taşıyan tezkere Genel Kurul’da kabul edildi. Tezkerede, “İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada’da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir. TBMM’nin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne tam desteği her koşulda ve kesintisiz olarak devam edecektir. Kıbrıslı soydaşlarımızla gönül ve dava beraberliğimizi teyit ediyoruz, sarsılmaz birlik ve dayanışmamızı bir kez daha tüm dünyaya ilan ediyoruz” denildi.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tezkerede Kıbrıs’ta 2 devletli çözümün oybirliğiyle kabul edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Alınan karar bizlere büyük güç ve destek vermiştir. Teşekkürler Türkiye” dedi.