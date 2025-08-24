TCG Anadolu, Savarona ve 7 gemiden: Boğaz’a zafer selamı

Haberin Devamı

Çanakkale’den İstanbul’a ‘Zafer Yolculuğu’ etkinliği kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile çeşitli alanlarda başarı gösteren 350 genç, dün sabah Gelibolu Feribot İskelesi’nden gemiyle açığa hareket etti. Daha sonra katılımcılar, Gelibolu açıklarında bekleyen TCG Anadolu’ya geçti. Bakan Bak, gemide gençleri karşılayarak günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

8 SAATLİK DENİZ SEYRİ

TCG Anadolu, intikalin tamamlanmasının ardından Gelibolu açıklarından İstanbul’a seyir faaliyetine başladı. Gemide üniversitelerin mühendislik bölümlerinde eğitim gören öğrenciler, ÜNİDES destekli kulüp temsilcileri, medya ve iletişim öğrencileri ile TEKNOFEST’te derece almış gençler yer aldı.

Yaklaşık 8 saat süren seyrin ardından TCG Anadolu akşam saatlerinde İstanbul Sarayburnu Limanı’na ulaştı. Sarayburnu Limanı’nda resmi törenle karşılandı.

Haberin Devamı

‘BAYRAĞINI AL GEL’

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirası Savarona yatı, TCG Anadolu ve 7 gemi bugün İstanbul Boğazı’nı selamlayacak. TEKNOFEST’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik milli teknoloji heyecanını İstanbul Boğazı’ndan tüm Türkiye’ye taşıyacak. “Türk bayrağını al, gel” çağrısıyla TEKNOFEST Mavi Vatan Boğaz Geçişi coşkusuna ortak olmak isteyenler Boğaz kıyılarında toplanacak. İzleyiciler, gökyüzü ve denizin kırmızı beyaza boyanacağı unutulmaz anlara tanıklık edecek.

Haberin Devamı

BAKAN BAK: 110 BİN GENCİMİZLE ÇANAKKALE’YE...

- TCG Anadolu Gemisi aracılığıyla Milli Mücadele ruhunu yaşatmayı ve gençlere teknoloji ile savunma sanayi alanında ilham vermeyi amaçlayan programla ilgili konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Bugün ‘Zafere Yolculuk’ mottosuyla Mavi Vatan’da bir seyir olarak planladığımız, gençlerimizle zafer haftamızın sürecini anlattığımız bir etkinlik gerçekleştiriyoruz. Özellikle bu yıl, Çanakkale Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü olduğu için Türkiye’nin dört bir yanından 110 bin gencimizi Çanakkale’ye getiriyoruz. Gençlerimiz burada Çanakkale Zaferi’ni, yaşanan tarihi olayları dinliyor ve güzel anılarla dönüyorlar” dedi ve şunları söyledi: “Ağustos ayı, Türk milleti için zaferler ayıdır. Önümüzdeki hafta Malazgirt Zaferi’nin 954’üncü yıldönümünü kutlayacağız. Bu süreç öncesinde, Milli Savunma Bakanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlerimizi TCG Anadolu’yla Çanakkale’den İstanbul’a getirmek için bir proje hazırladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla hayata geçirilen bu proje, gençlerimizin teknolojide gelinen noktayı görmeleri açısından çok kıymetli. Teknofest yarışmalarına katılan, mühendislik eğitimi alan gençlerimiz için 8 saatlik bu seyir, büyük bir tecrübe olacak. Türk savunma sanayisinin nereden nereye geldiğini görmeleri, TCG Anadolu’da yolculuk yapmaları onlar için çok değerli.”

Haberin Devamı

İŞTE PROGRAM

- TCG Anadolu, TCG Savarona ve TCG Hızırreis denizaltısının da aralarında bulunduğu donanma unsurları bugün 15.30-18.30 arasında Boğaz’da seyir yapacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden başlayacak geçiş, Sarıyer, Tarabya, Emirgan, Kanlıca, Rumeli Hisarı, Kandilli, Bebek ve Ortaköy rotasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Dolmabahçe’ye ulaşacak.

Burada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan selamlanacak. Geçit daha sonra Moda, Caddebostan ve Maltepe sahillerinde son bulacak.

Bu özel seyir sırasında TCG Anadolu ve TCG Savarona, TEKNOFEST yarışmacısı gençleri, şehit çocuklarını ve sevgi evlerindeki çocukları misafir ederek onlara unutulmaz bir gün yaşatacak.

Haberin Devamı

30-31 AĞUSTOS’TA DEVAM

Boğaz’daki görsel şölenin ardından TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanı, 30-31 Ağustos tarihlerinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nda sürecek. Milli Teknoloji Hamlesi’nin denizlerdeki yansıması etkinlikte gençler, İnsansız Sualtı Sistemleri, Sualtı Roket ve İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında yeteneklerini sergileyecek. Etkinlik alanında Deniz Kuvvetleri gemi maketleri sergisi, sanal gerçeklik deneyim alanları, SAT ve SAS Komutanlığı gösterileri, Dragon Kürek Yarışı ve Gemi Tasarımı Atölyesi gibi birçok aktivite de yer alacak. Ayrıca Mavi Vatan Resim ve Makale Yarışmalarında dereceye giren genç yetenekler, TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis gibi platformları ziyaret ederek Türk denizcilik tarihine yakından tanıklık edecek.

Haberin Devamı

SAVARONA BAŞTAN SONA YENİLENDİ: ATA’NIN SON GÜNLERİNİN SESSİZ TANIĞI

Kapsamlı bir restorasyonla donanmaya katılan; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cepheden cepheye kitaplarını taşıdığı bavulu, hastalığı sırasında kanının bulaştığı pike örtüsü, çalışma masası gibi özel eşyalarının yer aldığı Savarona yatı, Gazi’nin son günlerinin tanığı oldu.

SAVARONA yatının yeni hikâyesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı envanterinde bulunan yatın tekrar bahriyeye kazandırılmasına yönelik önerisi üzerine başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla kapsamlı bir restorasyondan geçmesinin ardından İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde donanmaya katılan Savarona, bugün yeniden ‘Mavi Vatan’da boy gösterecek.

HATAY KARARINI BURADA ALDI

İstanbul Tersanesi Komutanı Tümamiral Recep Erdinç Yetkin, Savarona’nın öyküsünü şu sözlerle anlattı: “Yat 1931 senesinde Almanya’da inşa edildi. 24 Mart 1938 tarihinde satın alınarak, Türk bayrağı çekildi. 1 Haziran 1938’de Dolmabahçe önlerine intikal etti. Atatürk rahatsızlığı süresince gemiye geldi. Toplamda 56 gün burada kalıyor. Ancak bu 56 gün kısa olmakla birlikte önemli kararlara imza atılan bir zaman aralığı oluyor. Örneğin, Hatay sorununun görüşülerek nasıl hareket edilmesi gerektiğine dair kararlar burada alınıyor. Atatürk, yürüyerek gelmiş olduğu bu gemiden 56 gün sonrasında bir gece vakti kimseye de gözükmeden sessiz bir şekilde ayrılıyor. Ayrılışına müteakip de 108 gün sonra maalesef aramızdan ayrılıyor.”

VEFATINDAN SONRA KULLANILMADI

Savarona yatının Atatürk’ün vefatından 1951’e kadar çok kullanım yeri olmadığını, 1951 ve 1986 yıllar arasında Türk Deniz Kuvvetleri’ne tahsis edildiğini aktaran Yetkin, “Bu süreç içerisinde Deniz Harp Okulu öğrencilerinin eğitimlerinde kullanılmak maksadıyla tahsis ediliyor. Dünyanın tüm denizlerinde bayrağımızı gururla dalgalandırıyor, öğrencilerimizin eğitimlerine büyük fayda sağlıyor. Bugün her Deniz Kuvvetleri mensubu subayımızın bu gemide büyük bir hatırası vardır” dedi.

TERLİĞİ, YATAĞI AYAKKABILARI...

- Atatürk’e ait her şeyin özenle korunduğuna dikkat çeken Yetkin, Gazi’nin yatta kalan hatıralarını da şu sözlerle anlattı: “Yemek takımı, bornozları, terlikleri, ayakkabıları, bavulu, havlusu ve yatağı korunuyor. Yatağının üzerinde bir leke bulunmaktadır. Bu Atatürk’ün siroz hastalığından mütevellit olan bir kanının lekesi olarak karşımıza çıkıyor.”

YAT ECE ÜSTEĞMEN’E EMANET

- Gemide iki kadın subaydan biri olarak görev yapan TCG Savarona Elektronik Subayı Deniz Üsteğmen Ece Obay, büyük bir onur ve mutluluk duyduğunu söyledi: “Bu yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olan bağlılığımı her an hissettiğim ve onun kurduğu Cumhuriyet’in değerlerine hizmet etme şansı bulduğum kutsal ve manevi bir hazine. Onun sayesinde ülkemizin geleceği hakkında söz sahibi olan binlerce kadının temsilcilerinden biri olarak her gün bu gemide bulunmanın ayrıcalıklı ve eşsiz onurunu daha iyi anlıyorum. Tarihe yakışır bir örnek olmaya bu bilinçle gayret ediyorum. Atamızın mirasına, tüm silah arkadaşlarımla beraber sahip çıkmaya, yüzyıllar içinde oluşmuş denizcilik kültürümüzü gelecek nesillere aktarmaya gururla devam edeceğiz.”