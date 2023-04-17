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TCG Anadolu İstanbul’da ziyarete hazır

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#TCG Anadolu#İstanbul#Ziyaret
TCG Anadolu İstanbul’da ziyarete hazır
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 07:00

DÜNYANIN ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, bugün halkın ziyaretine açılacağı Sarayburnu’na yanaştı.

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Tuzla’dan Sarayburnu’na gitmek üzere yola çıkan gemi, dün İstanbul Boğazı’na girdi. TCG Anadolu giriş yaptığı sırada Boğaz gemi trafiğine kapatıldı. Geminin üzerinde tam donanımlı bulunan silahlar ile hazır olan askerler de dikkat çekti. Yaklaşık 1 saat süren Boğaz geçişinin ardından gemi Sarayburnu Limanı’na yanaştı. Gemiyi sahilden ilgiyle izleyen vatandaşlar fotoğraf çekti. TCG Anadolu, altı gün boyunca Sarayburnu’nda ziyarete açık. Gemi, 17 Nisan günü 13.00-18.00, 18 Nisan- 23 Nisan günlerinde de 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

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#TCG Anadolu#İstanbul#Ziyaret

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