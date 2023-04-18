TCG Anadolu hatırası... Dev savaş gemisi vatandaşlara açıldı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 10 Nisan günü törenle hizmete alınan TCG Anadolu, Sarayburnu Rıhtımı’na önceki gün yanaştı. Tuzla’dan gelen geminin geçişi sırasında İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. TCG Anadolu’ya 3 römorkör ile 1 Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Sarayburnu Rıhtımı’na yanaştırılan gemide vatandaşları kabul için hazırlıklar yapıldı.



Geminin uçuş güvertesinde Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB3, 4 adet AH1W tipi taarruz helikopteri ile 4 adet Seahawk SH70 genel maksatlı helikopter konumlandırıldı. Gemiye dün önce basın mensupları alındı.



TCG Anadolu’yu görmek isteyen vatandaşlar ise saat 13.00’te başlayan ziyaretten saatler önce Sarayburnu’nda toplandı. Kafileler halinde gemiye alınan vatandaşlara yetkililer eşlik etti. Ziyaretçiler TCG Anadolu’nun içinde 4 adet LCV çıkarma gemisi taşıyabilen havuz kısmı ve tankların da bulunduğu ağır araç güvertesi ile birlikte SİHA ve helikopterlerin yer aldığı uçuş güvertesini dolaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlağı, TCG Anadolu’yu 8 bin 720 kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

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TANKLAR SİHA’LAR

TCG Anadolu’nun tam boyu 231 metre, genişliği ise 32 metre. 11 katlı gemide ayrıca iki ameliyathanesi bulunan 30 yataklı bir hastane mevcut. Gemide 700 çıkarma personeli taşıyabilen 4 mekanize çıkarma gemisi taşıyabilecek dev bir havuz bulunuyor. Geminin ağır ve hafif araç güvertesinde 13 tank 27 hafif zırhlı amfibi hücum aracı, 6 zırhlı personel taşıyıcı, 15 Römork ve 33 muhtelif araç taşınabiliyor. Geminin uçuş güvertesinde ise helikopter, SİHA ve gelecekte envantere girecek hava araçları da konuşlandırılabilecek. TCG Anadolu bu özellikleriyle hem deniz hem de hava muharebelerinde etkili olacak.

VATANDAŞ NE DEDİ

KIBRIS GAZİSİ: YÜRÜYEREK GELDİM

Kıbrıs Gazisi Dursun Betursun: “Çok gururluyum. Onur duydum çünkü ilk gemiye çıkanlardan oldum. Kıbrıs gazisiyim. Sabah namazında evden çıktım, Gaziosmanpaşa’dan yürüyerek geldim. Sabah hanım bile şaşırdı, ne oldu diye. ‘Ben savaş gemisini ziyaret etmeye gidiyorum’ dedim. Geldim gördüm. Müthiş bir şey. Gençler kafelerde kahve içmesinler gelsinler bu gemiyi görsünler.”

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Cansu Nur: “Gemiye dedem ve kardeşimle birlikte geldim. Geminin içi kocamandı. İçeride çok heyecanlandım, çok katlıydı epey yoruldum. Geldiğimizde de kapıda çok beklemedik. Bu kadar mutlu olacağımı tahmin etmemiştim.”

Zehra Çelebi: “Gurur duyduk, gezi harikaydı. Bende nefes sorunu var ama gezebildiğim her yeri gezdim. İçeride ne varsa gördük, duygulandım. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Herkes gelsin ziyaret etsin.”

15 Temmuz gazisi Savaş Alpay: “Geminin içi gerçekten muazzam büyüklükteydi, en az 100 tane tank alabilecek kadar kapasitesi var. Özellikle havuz bölümü çok büyüktü. Sonra yukarı katları gezdik. Helikopterleri, İHA’ları, SİHA’ları ve Kızılelma’yı gördük.”

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YAKIT İKMALSİZ JAPONYA’YA

TCG Anadolu herhangi bir yakıt ikmali yapmadan Türkiye’den Japonya’ya kadar gidebilme kapasitesine sahip. Denizde 90 gün süreyle yaklaşık 1200 personelin iaşe ve barınmasını sağlayabilmekte. Gemi savaş durumu dışında doğal afet ve insani yardım harekâtlarında da kullanılabilecek.

TCG Anadolu, gün boyu ziyaretçilerini ağırladı. Kafileler halinde gemiye alınan ziyaretçiler, 4 adet LCV çıkarma gemisi taşıyabilen havuz bölümü ile tankların da bulunduğu araç güvertesi ve SİHA’ların konuşlandırıldığı uçuş güvertesini dolaştı.

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KIZILELMA’YA BÜYÜK İLGİ

Vatandaşlar, gemideki Bayraktar Kızılelma’ya büyük ilgi gösterdi. Kızılema’nın önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

DENİZCİLERDEN GURUR POZU

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Deniz Kuvvetleri personeli, TCG Anadolu’nun güvertesinde gurur pozu verdi.