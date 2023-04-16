TCG Anadolu halka açılıyor: İşte ziyaret edilebilecek saatler ve günler

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Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi TCG Anadolu, İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde düzenlenen törenle artık Türk donanmasının hizmetinde.
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi, 17-23 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul’da halkın ziyaretine açılacak.
Sarayburnu Limanı’nda demirleyecek olan gemi aşağıda belirtilen tarih ve saat aralığında ziyaret edilebilecek.
İşte TCG Anadolu gemisini ziyaret edilebilecek günler:
17 Nisan saat 13.00-18.00
18 Nisan saat 10.00-18.00
19 Nisan saat 10.00-18.00
21 Nisan saat 10.00-18.00
22 Nisan saat 10.00-18.00
23 Nisan saat 10.00-18.00