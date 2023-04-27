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TCG Anadolu 2 Mayıs’a kadar İstanbul’da ziyarete devam

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#TCG Anadolu#Sarayburnu#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
TCG Anadolu 2 Mayıs’a kadar İstanbul’da ziyarete devam
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2023 07:00

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle İstanbul’da demirlemeye devam ediyor.

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Gemi, İstanbul Sarayburnu’nda yeniden aynı manzaraya demir attı. İstanbul'da 17 Nisan'da vatandaşların ziyaretine açılan gemi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Boğaz’dan geçiş yaparak halkı selamlamıştı. TCG Anadolu yoğun ilgi nedeniyle bir kez daha Sarayburnu Limanı'na demirleyerek Ayasofya ve Topkapı Sarayı manzarasına konuşlandı.

TCG Anadolu bugüne kadar 92 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladı. Sarayburnu Sahili'nde vatandaşların ziyaret etmek için uzun kuyruklar oluşturduğu gemi, 2 Mayıs'a kadar görülebilecek. 

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#TCG Anadolu#Sarayburnu#23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı

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