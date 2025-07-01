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TCG Amasra gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı

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#TCG Amasra#Kabotaj Bayramı#Türk Deniz Kuvvetleri
TCG Amasra gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 19:36

TCG Amasra Gemisi, Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde vatandaşların ziyaretine açıldı.

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Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 1 Temmuz Kabotaj Bayramı kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Amasra Gemisi, İğneada Balıkçı Barınağı Limanı'na geldi. Gemiyi gezmek isteyen vatandaşlar, iskelede kuyruk oluşturdu.

TCG Amasra gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı

“İLK KEZ BÖYLE BİR GEMİ GÖRDÜK”

Gruplar halinde gemiye alınan ziyaretçilere, askerler eşlik etti. Görevli askerler, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi. Gemiyi ziyaret eden Elmaziye Gezer, ilk kez böyle bir gemi gördüğü ifade ederek mutlu olduğunu söyledi. Görevli askerlerin çok ilgilendiğini ifade eden Gezer, teşekkür etti.

TCG Amasra gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı

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#TCG Amasra#Kabotaj Bayramı#Türk Deniz Kuvvetleri

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