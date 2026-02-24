×
TCG 1. İnönü denizaltısı 'NATO' gösterisine hazır

Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:00

KURTULUŞ Savaşı’nın Batı Cephesi’ndeki ilk zaferi 1. İnönü Muharebesi’nin adını taşıyan TCG 1. İnönü denizaltısı, NATO’nun “Dynamic Manta 2026 (DYMA 26)” tatbikatında göreve hazır.

 Türk donanmasının önde gelen güç unsurlarından olan “Gür” sınıfı denizaltılarından TCG 1. İnönü, NATO Müttefik Deniz Komutanlığı’nın (MARCOM) planlamasıyla dün başlayan ve 6 Mart’a kadar İtalya’nın Sicilya Adası açıklarında gerçekleştirilecek en büyük denizaltı savunma harbi tatbikatı DYMA’da hünerlerini gösterecek.

2007’DE GÖREVE BAŞLADI

Bugüne kadar ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok görevi başarıyla ifa eden TCG 1. İnönü denizaltısı, büyük ve zorlu tatbikat öncesinde kapılarını bir grup gazeteciye açtı. Türk Deniz Kuvvetleri denizaltı filosunun önemli unsurlarından TCG 1. İnönü Komutanı Deniz Albay İsmail Koç ve 2. Komutan Binbaşı Orkun Turan, gazetecileri karşılarken denizaltının bazı bölümlerini gezdirdi. Binbaşı Turan, “S360” borda numaralı TCG 1. İnönü denizaltısının, Türk donanmasında 2007’den bu yana hizmette olduğu ve yaklaşık 45 personelin görev yaptığı bilgisini verdi.

