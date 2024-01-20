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TCDD'den metro hattına verilen hasarla ilgili açıklama

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#TCDD#Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro#Metro
TCDDden metro hattına verilen hasarla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ocak 20, 2024 17:34

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro hattına kazık çalışması yapılırken verilen zararla ilgili açıklama yaptı.

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Açıklamada, "İşletme altındaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattımızda 19 Ocak 2024 tarihinde saat 11.30 sularında Kemerburgaz-Göktürk arasında, yüzeyde 3. şahıslarca yürütülen kazık imalatı sebebiyle tünel çeperi zarar görmüştür.  Metro işletme sistemimiz her türlü dış etkene karşı kendisini korumaya alacak şekilde kurulduğu için dış etkiyi anında tespit ederek tüm trenleri korumaya almıştır. Herhangi bir sistem zararı meydana gelmemiştir.  Söz konusu olaydan sonra o kesimdeki çalışma sebebiyle metro hattı diğer yönden tek hat olarak sorunsuz şekilde işletilmeye devam etmiştir.  İnşai telafi uygulaması ise gece tamamlanmıştır" denildi.

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#TCDD#Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro#Metro

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