TCDD'den ilaçlama uyarısı

TCDD Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıyor.

Bu nedenle, demir yolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde, ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapmamaları ve bölgede arıcılık faaliyeti gerçekleştirenlerin dikkatli olmaları gerekiyor.

Söz konusu ilaçlama programı şöyle:

- 14 Nisan, Adana-Toprakkale-Fevzipaşa-İslahiye arası

- 15 Nisan, Fevzipaşa-Narlı-Başpınar-Köprüağzı-Kahramanmaraş arası

- 16 Nisan, Kahramanmaraş-Köprüağzı-Fevzipaşa arası

- 17 Nisan, Fevzipaşa-Adana arası

- 18 Nisan, Adana-Yenice-Ulukışla arası

- 19 Nisan, Ulukışla-Karaman arası

- 20 Nisan, Karaman-Konya arası

- 21 Nisan, Konya-Karaman-Konya arası