Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İbrahim Tatlısese 2 ay 15 gün hapis cezasıİbrahim Tatlıses'e 2 ay 15 gün hapis cezası!#İbrahim Tatlıses
Doktor Hasanın aşı savaşı Aldığı bir karar bütün hayatını altüst ettiDoktor Hasan'ın aşı savaşı! Aldığı bir karar bütün hayatını altüst etti#Covid-19 Aşısı
Mimarlığın duayeni Doğan Hoca’yı kaybettikMimarlığın duayeni Doğan Hoca’yı kaybettik#Mimarlık
Halkın sağlığıyla oynayacaklardıHalkın sağlığıyla oynayacaklardı#İlaç
Karaman’dan 5 kıtaya bisküvi ihracatıKaraman’dan 5 kıtaya bisküvi ihracatı#Karaman
Turizm sektörü 2022den umutluTurizm sektörü 2022'den umutlu#Turizm
Son Dakika: Fenerbahçede Giresunspor maçı öncesi eksik çok Tam 5 isim...Son Dakika: Fenerbahçe'de Giresunspor maçı öncesi eksik çok! Tam 5 isim...#Fenerbahçe
Son Dakika: Galatasarayın kabus gecesi Fatih Terimle yönetiminde ilk kez...Son Dakika: Galatasaray'ın kabus gecesi! Fatih Terim'le yönetiminde ilk kez...#Galatasaray
Blinken: Mevlüt, seni görmek güzelBlinken: Mevlüt, seni görmek güzel#Mevlüt Çavuşoğlu
Bazı Aşklar Yenik BaşlarBazı Aşklar Yenik Başlar#Özgür Aras
HABERLERGündem Haberleri

TCDD’den 3 yolcuya 1.5 milyon TL tazminat

#TCDD#Tazminat#Yolcu
TCDD’den 3 yolcuya 1.5 milyon TL tazminat

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında yaralanan Zeynep Aydıncı, Sinem Topçu ve Yeliz Karakaş’a, bilirkişi raporu ile kusurlu bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından toplam 1 milyon 471 bin TL tazminat ödendi.

Haberin Devamı

Mustafa TURAPOĞLU-Fatih POYRAZ / DHA- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018’de meydana gelen kazada yaralanan Zeynep Aydıncı’nın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Sinem Topçu’nun Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ne açtığı maddi ve manevi tazminat davası sürerken, avukatlar Ferda Sevim ile Bilal Sayın, TCDD ile iletişime geçti. Yapılan görüşmede, kazada birimleri kusurlu bulunan TCDD ile uzlaşma sağlandı. TCDD ayrıca dava için avukatı aracılığıyla ihtar çeken Yeliz Karakaş ile de anlaşma sağladı. Dava bitmeden yapılan uzlaşma sonucu TCDD, Topçu, Aydıncı ve Karakaş’a toplam 1 milyon 471 bin TL tazminat ödemesi yaptı. Avukatları eşliğinde tazminat bedelini teslim alan Topçu ve Aydıncı davadan çekilirken, Karakaş da davadan vazgeçti.

TCDD’den 3 yolcuya 1.5 milyon TL tazminat

‘UZLAŞMA SAĞLADIK’

Haberin Devamı

Avukat Ferda Sevim, “Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ceza yargılamasında TCDD’nin kusurlu bulunmasının akabinde müvekkillerimizin maddi ve manevi tazminat davasını sonlandırmış olduk. TCDD bu kişilerin tazminat haklarını sulh yoluyla ödedi. Yaklaşık 1.5 milyon TL’ye yakın tazminat ödendi” dedi. Sevim, Çorlu tren kazasında yaralanan bazı kişilere daha önce tazminat ödemesi yapıldığını ancak bu kadar yüksek oranda olmadığını söyledi. Sevim, kazadan yaralı kurtulanlardan 9 yolcunun tazminat süreçlerini de takip ettiklerini belirtti.

‘KİMSE PES ETMESİN’

SİNEM Topçu annesi, teyzesi ve kuzeni ile trende bulunduğunu söyleyerek, “Annem ve ben ağır yaralıydık, o yüzden 10 gün hastanede kaldık. Kazadan sonra dışarı çıkmaya çok zorlanıyorduk. Bu yüzden terapi gördük. Benim davam kapandı çok şükür. Tazminat kazandım. Kimse pes etmesin” diye konuştu. Zeynep Aydıncı ise kazada eşi ve çocuğu ile yaralandığını belirterek, “8 aylık bir hastane sürecim oldu. Bunun 3 ayı yoğun bakım oldu. Kazadan sonra ailece yıprandık. Yavaş yavaş yürümeye başlayabildim. Kazadan önce çalışıyordum ama şimdi çalışamıyorum. Şikâyetçi olduk ve tazminatlarımızı aldık” ifadelerini kullandı.

Yeliz Karakaş da “Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu kadar çabuk sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk. Herkes haklarını savunsun. Halen şikâyetçi olmayan çok insan var” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TCDD#Tazminat#Yolcu