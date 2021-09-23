TCDD’den 3 yolcuya 1.5 milyon TL tazminat

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Mustafa TURAPOĞLU-Fatih POYRAZ / DHA- Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, 8 Temmuz 2018’de meydana gelen kazada yaralanan Zeynep Aydıncı’nın İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi, Sinem Topçu’nun Ankara Asliye Ticaret Mahkemesi’ne açtığı maddi ve manevi tazminat davası sürerken, avukatlar Ferda Sevim ile Bilal Sayın, TCDD ile iletişime geçti. Yapılan görüşmede, kazada birimleri kusurlu bulunan TCDD ile uzlaşma sağlandı. TCDD ayrıca dava için avukatı aracılığıyla ihtar çeken Yeliz Karakaş ile de anlaşma sağladı. Dava bitmeden yapılan uzlaşma sonucu TCDD, Topçu, Aydıncı ve Karakaş’a toplam 1 milyon 471 bin TL tazminat ödemesi yaptı. Avukatları eşliğinde tazminat bedelini teslim alan Topçu ve Aydıncı davadan çekilirken, Karakaş da davadan vazgeçti.



‘UZLAŞMA SAĞLADIK’

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Avukat Ferda Sevim, “Çorlu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden ceza yargılamasında TCDD’nin kusurlu bulunmasının akabinde müvekkillerimizin maddi ve manevi tazminat davasını sonlandırmış olduk. TCDD bu kişilerin tazminat haklarını sulh yoluyla ödedi. Yaklaşık 1.5 milyon TL’ye yakın tazminat ödendi” dedi. Sevim, Çorlu tren kazasında yaralanan bazı kişilere daha önce tazminat ödemesi yapıldığını ancak bu kadar yüksek oranda olmadığını söyledi. Sevim, kazadan yaralı kurtulanlardan 9 yolcunun tazminat süreçlerini de takip ettiklerini belirtti.

‘KİMSE PES ETMESİN’

SİNEM Topçu annesi, teyzesi ve kuzeni ile trende bulunduğunu söyleyerek, “Annem ve ben ağır yaralıydık, o yüzden 10 gün hastanede kaldık. Kazadan sonra dışarı çıkmaya çok zorlanıyorduk. Bu yüzden terapi gördük. Benim davam kapandı çok şükür. Tazminat kazandım. Kimse pes etmesin” diye konuştu. Zeynep Aydıncı ise kazada eşi ve çocuğu ile yaralandığını belirterek, “8 aylık bir hastane sürecim oldu. Bunun 3 ayı yoğun bakım oldu. Kazadan sonra ailece yıprandık. Yavaş yavaş yürümeye başlayabildim. Kazadan önce çalışıyordum ama şimdi çalışamıyorum. Şikâyetçi olduk ve tazminatlarımızı aldık” ifadelerini kullandı.

Yeliz Karakaş da “Sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduk. Bu kadar çabuk sonuçlanacağını tahmin etmiyorduk. Herkes haklarını savunsun. Halen şikâyetçi olmayan çok insan var” dedi.