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DHA
Haber Giriş: 04.09.2021 - 03:04 | Son Güncelleme:

TCDD'de görev değişimi

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TCDD'de görev değişimi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı. Uygun'un yerine Abdülkerim Murat Atik atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı. Uygun'dan boşalan göreve Abdülkerim Murat Atik atandı. Söz konusu atama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirildi.

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