TCDD'de görev değişimi

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Uygun, görevden alındı. Uygun'dan boşalan göreve Abdülkerim Murat Atik atandı. Söz konusu atama, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca gerçekleştirildi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara