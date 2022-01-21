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TCDD teyakkuzda! Kar yağışına karşı personel takviyesi

#TCDD#Kar#Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
TCDD teyakkuzda Kar yağışına karşı personel takviyesi

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları bünyesinde (TCDD) beklenen kar yağışı öncesi kriz masası oluşturuldu. Yolcu ve yük trenleri ile ihracat trenleri seferlerinin aksamadan sürdürülebilmesi için 1500 ek personel, kar ve buzlanmalara karşı takviye görev yapacak. 

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TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre; ülke genelinde etkili olacağı tahmin edilen şiddetli kar yağışı nedeniyle demir yolu taşımacılığında aksama yaşanmaması için alarma geçildi. Bu kapsamda TCDD'nin 8 bölge müdürlüğünde ve merkezde kriz masası oluşturuldu. TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, 8 bölgenin müdürleriyle yaptığı video konferans toplantısında şiddetli kar yağışı durumunda ekiplerin çalışma stratejilerini görüştü. 

1500 EK PERSONEL 

Buna göre yolcu ve yük trenleri ile ihracat trenlerinin zorlu hava koşullarında seferlerini aksamadan tamamlayabilmesi için önlemler arttırıldı. 12 bin 803 kilometre demir yolu hattında takviye ekiplerle kar küreme ve buzlanmayı önleme çalışmaları yapılacak. Kış çalışmaları süresince demir yolu bakım ekiplerine 1500 ek personel kar ve buzlanmalara karşı takviye görevi yapacak. Kritik noktalarda kar küreme araçları, yedek lokomotifler hazır bekletilecek, buzlanmaya karşı solüsyon çalışmaları yapılacak. Sinyalizasyon bakım ekipleri trafik işletim sisteminde aksama olmaması için 24 saat esasına göre görev yapacak. Görevlendirilen ekipler donmayı önlemek için makas temizliği ve kontrolleri yapacak. Trafo merkezlerinde bulunan ekipler arttırılarak enerji kesilmelerinin önüne geçilecek. 

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Demir yollarında kar küreme için 16 kürümle aracı, 65 demir yolu aracı, 48 kataner bakım aracı, 73 yol bakım aracı, 71 tamir ve bakım aracı, 350 kara yolu ulaşım-sinyalizasyon bakım aracı 24 saat sefer yaparak, yollardaki yağışla ve sürgün şeklinde biriken karı temizleyecek.

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#TCDD#Kar#Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları

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