TCDD Teftiş Kurulu uyardı: Trenlerin hızı düşürüldü 

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Edirne Uzunköprü’den İstanbul Halkalı’ya gitmek için hareket eden 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu 12703 sayılı tren, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ Çorlu’da raydan çıkıp, devrilmiş, kazada 7’si çocuk 25 kişi yaşamını yitirmiş, 219 kişi de yaralanmıştı. Trende teknik bir sorun olmadığı ve kaza anında trenin sınırlar dahilinde 110 km/saat hız ile seyir ettiği tespit edilmişti. Dava dosyasına giren bilirkişi raporlarında özetle, “Demiryolu hatlarında köprü ve menfez gibi sanat yapılarının olağanüstü yağışlarda meydana gelebilecek sel sularını geçirebilecek kapasitede inşa edilmeleri gerektiği, hatalı ve yetersiz sanat yapılarından kaynaklanacak kazaların yağışlar sonrası yapılacak gözle muayenelerle önlenmesinin mümkün olmadığı, tesadüfe bağlı olduğu” tespiti yapıldı.

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KAZADAN 3 YIL SONRA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kazadan yaklaşık 3 yıl sonra, kazanın meydana geldiği hat kesimini de kapsayacak şekilde bölgedeki köprü ve menfezlerdeki eksikliklerin giderilmesini sağlayacak projelerin hazırlanması için çalışma başlattı. Sürdürülen çalışmalar kapsamında trafik emniyeti için uygun olmayan köprü ve menfezleri tespit edilerek TCDD’ye bildirildi. Sunulan listeye göre, bölgedeki köprü ve menfezlerin büyük bölümünün yetersiz olduğu, trafik emniyeti için büyük tehlike oluşturulduğu belirtildi. Riskli bulunan köprü ve menfezlerdeki eksikliklerin giderilmesine ilişkin “işin zamanında bitirilmemesi ve projelerin hazırlanmaması” nedeniyle TCDD Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca soruşturma başlatıldı, iki müfettiş görevlendirildi. Müfettişler hazırladıkları raporda, “İnşaat işleri için uzun bir zamana ihtiyaç olacağı, kaza ihtimalinin bertaraf edilmesi için trafiğe uygun olmadığı belirlenen köprü ve menfezlerin bulunduğu hat kesimlerinde hız kısıtlamalarına gidilmesi gerektiği” belirtildi.

Teftiş Kurulu’nun raporun ardından bölgede trenlerin yapabilecekleri hızlar yeniden belirlendi. Demiryolu Bakım Dairesi Başkanlığı, 3 Eylül günü ilgili birimlere gönderdiği yazıda, daha önce 120 km/sa olan bölgede çalışacak trenlerin hızlarının köprü ve menfezlerin olduğu bölgelerde 30 km/saate kadar düşürüldüğü bildirildi.

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‘25 KİŞİ ÖLMEYEBİLİRDİ’

Sanıklardan Turgut Kurt’un avukatı Mehmet Ektaş, tren hızlarının düşürülmesine ilişkin yazının ‘yeni bir delil’ olduğunu savunarak, dava dosyasının istinaf incelemesini yapacak olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 19. Ceza Dairesi’ne başvurdu. Avukat Ektaş, başvurusunda özetle şöyle dedi:

“Daha önce 120 km/sa hızla işletilen trenlerin hızları, en uygun yol bölgesinde 70 km/sa’ya, kadar dava konusu kazanın olduğu yol bölgesinde ise 50 km/sa’ya düşürülmüştür. Başka birçok bölgede hızların 30 km/sa’ya düşürüldüğü de görülmektedir. Tüm aşamalarda yaptığımız savunmalarda belirttiğimiz gibi, bu çalışmalar TCDD Genel Müdürlüğü’nce daha önce yapılsa, köprü ve menfezlerin eksiklikleri giderilse kaza olmayacak, eksiklikler giderilmese dahi kaza meydana gelmesi durumunda tren hızının düşük olması nedeniyle ölümlü ve yaralanmalı sonuçlar ortaya çıkmayacaktı. Bu gelişme çerçevesinde, müvekkil lehine yeni delil olarak değerlendirilmesini talep ediyoruz.”

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25 KİŞİYE MEZAR OLMUŞTU

Çorlu’daki tren faciasının meydana geldiği demiryolunda, 25 kişi ölmüş, 388 kişi de yaralanmıştı. Kaza anında tren, bu mevkiden saatte 110 kilometrelik hızla geçiyordu.