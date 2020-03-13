TCDD duyurdu: Yoğunluğu karşılamak için ek seferler konuldu

TCDD'nin Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle:

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK kararı ile ilk, orta öğretim ve üniversitelerde eğitime bir süre ara verilmesi nedeniyle artan yolcu yoğunluğunu karşılamak üzere çeşitli tedbirler aldı.

İlave yüksek hızlı trenler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı istasyonlarında duracak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlave yüksek hızlı trenler; 13 Mart 2020 tarihinde Ankara’dan saat 13.00’te, Söğütlüçeşme’den 18.35’de, 14-15 Mart 2020 tarihlerinde ise Ankara’dan saat 09.00’da Söğütlüçeşme’den 14.55’te hareket edecek.

Buna göre; Ankara-İstanbul hattına ilave yüksek hızlı trenler sefere konulurken, anahat ve bölgesel trenlerin kapasitesi ilave pulman ve kuşetli vagonlarla artırıldı:

İlave yüksek hızlı trenler; 13 Mart 2020 tarihinde Ankara’dan saat 13.00’te, Söğütlüçeşme’den 18.35’de, 14-15 Mart 2020 tarihlerinde ise Ankara’dan saat 09.00’da Söğütlüçeşme’den 14.55’te hareket edecek.

İlave yüksek hızlı trenler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı istasyonlarında duracak. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.