TCDD, depremzedeleri ücretsiz taşıyacak

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Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından bölgede bulunan vatandaşların, tahliye uçaklarıyla İstanbul'a getirilmesi aralıksız devam ediyor. Depremzedelerin ulaşımının daha kolay olması için TCDD harekete geçti. TCDD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızın ulaşımını kolaylaştırmak için, Kağıthane - İstanbul Havalimanı Metro hattımızda 24 saat aralıksız olarak yaptığımız tren seferlerimiz ücretsiz olarak devam etmektedir" denildi.