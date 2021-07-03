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ANKARA
Haber Giriş: 03.07.2021 - 21:00 | Son Güncelleme:

TCDD: Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara-Konya YHT seferleri iptal edildi

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TCDD: Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara-Konya YHT seferleri iptal edildi

Ankara-Konya YHT hattının bir kesiminde başlayan aşırı yağışlar nedeniyle tren seferleri iptal edildi.

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, "Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak. Karşılıklı olarak iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak" denildi.

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