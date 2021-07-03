TCDD: Aşırı yağışlar nedeniyle Ankara-Konya YHT seferleri iptal edildi

TCDD'den yapılan açıklamaya göre, "Bakım ve onarım ekiplerinin incelemeleri ve gerekli önlemlerin alınması sonrası yolun trafiğe açılması için çalışmalara başlanacak. Karşılıklı olarak iptal edilen Ankara-İstanbul-Konya tren seferleri, çalışmaların neticelenmesinden sonra başlayacak ve kamuoyuyla paylaşılacak" denildi.

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