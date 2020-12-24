TCDD 60 sürekli personel alımı yapacak! İşte TCDD işçi alımı başvuru şartları ve branşları

TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları) 60 sürekli işçiyi bünyesinde istihdam edeceğini duyurdu. Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi, Lokomotif Tamircisi, elektrikçi, Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü, Vagon İmal ve Tamircisi ve kaynakçı olarak işe alınacak 60 personel için gerekli şartlar ilan açıldığında duyurulacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda "Tüm İlanlarımız 28.12.2020-01.01.2021 Tarihleri Arasında İşkur İnternet Sitesinde İlan Edilecektir. Başvurular İşkur İnternet Sitesinden Yapılacaktır. Adaylar, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir. İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan

evrakla başvuran adayların evrakları kesinlikle kabul edilmeyecektir.



Sözlü sınavı TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır.(www.tcddtasimacilik.gov.tr) TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş

Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık AŞ’de işe başlayan adaylar, en az 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır. Sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı) ifadelerine yer verildi.

TCDD PERSONEL ALIMI İLANI İÇİN TIKLAYIN

Taleplerimize Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Başvuru Formu



2- Öğrenim belgesi,

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı, (Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet

şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınacak, adli sicil kaydı bulunanların adli sicil kaydı ile

ilgili mahkeme kararı istenecektir.),

5- Askerlik durum belgesi (terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtir),

6- KPSS Sonuç Belgesi (2020 tarihli)

7- İş Talep Bilgi Formu (Fotoğraflı)