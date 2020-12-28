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Haber Giriş: 28.12.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

TCDD 60 işçi alımı için ilan yayımladı! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak

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TCDD 60 işçi alımı için ilan yayımladı! Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak
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TCDD 60 işçi alımı ile kadrosuna yeni personeller katmaya hazırlanıyor. 13 Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi, 14 Lokomotif Tamircisi, 14 Elektrikçi, 12 Vagon İmal ve Tamircisi, 4 Kaynakçı, 3 Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü olmak üzere toplam 60 işçi alımı yapacak olan TCDD, alımları ihtiyaç bulunan iller için gerçekleştirecek. İşte, TCDD 60 işçi alımı hakkında merak edilen bazı bilgiler

TCDD Genel Müdürlüğüne bağlı işyerlerinde çalışmak üzere çeşitli unvanlarda 60 daimi işçi alınacak. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 28.12.2020-01.01.2021 tarihlerinde yapılacak olup kesinlikle ek süre verilmeyecek.

Tezgah Makine ve Talaşlı İmalat İşçisi, Lokomotif Tamircisi, Elektrikçi, Vagon İmal ve Tamircisi, Kaynakçı, Mekanik Vasıta Tesis, Cihaz ve Vinç Operatörü alanlarında toplam 60 işçi alımı yapacak olan TCDD Genel Müdürlüğü, ilan detaylarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu.

TCDD 60 İŞÇİ ALIMI DETAYLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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