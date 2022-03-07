TCDD 180 personel alımı yapıyor! İşte, TCDD tren teşkil işçisi başvuru şartları ve detayları

Haberin Devamı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü İşyerlerine tren teşkil personeli alınacak. Personel alımında bazı şartlar önem arz edecek. İşte, o detaylar



1- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.



2- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.



3- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.



4- İlan tarihi itibariyle adayların 31 yaşından gün almamış olması şarttır.



5- İşgücü talebimize ilan edilen ön lisans programından mezun olan adaylar başvurabilecektir.



6- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR’ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar istenilen belgeleri; TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Teslim edilen evraklar kontrol edilecektir.



Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.



İstenilen belgeler;



- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,



- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden) alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.



- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkodlu Mezun Belgesi



- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu belirtilecektir.),



- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgâh) ve Diğer Adres Belgesi

- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli),



- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.



7- İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.



8- Sınav Kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan, gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 10 puan ve uygulama alanında 10 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden, Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalamasının %50'si, KPSS puanının %50'si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.



9- Sözlü sınav sonucunda tren teşkil işçisi olarak işe başlatılacak adaylardan; Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir



Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre;

Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.



Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;



• Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

• Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,

• İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.



Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan sağlık kurulu raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır.

-TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti ve psikoteknik değerlendirmesi yapılacak adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.



Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.



Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.



10- İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.



11- İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.



12- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil

talebinde bulunabilecektir.



13- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.



14- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri alınacaktır.

KONTENJANLAR

41 TREN TEŞKİL İŞÇİSİ TALEP LİSTESİ (TABLO 2) BÖLGESİ İŞYERİ İŞYERİNİN BAĞLI OLDUĞU İL ALINACAK İŞÇİ SAYISI İSTENEN ÖNLİSANS PROGRAMLARI 4.BÖLGE DEMİRDAĞ GAR ŞEFLİĞİ SİVAS 8 Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Raylı Sistemler Teknolojisi Demiryolu Araçları 4.BÖLGE DİVRİĞİ GAR MÜDÜRLÜĞÜ SİVAS 11 4.BÖLGE KANDİLLİ İSTASYON ŞEFLİĞİ ERZURUM 2 4.BÖLGE PALANDÖKEN GAR ŞEFLİĞİ ERZURUM 2 5.BÖLGE MALATYA GAR MÜDÜRLÜĞÜ MALATYA 1 5.BÖLGE KÜRK İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 5.BÖLGE GEZİN İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 2 5.BÖLGE BASKİL İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 2 5.BÖLGE BEYHAN İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 5.BÖLGE ÇAĞLAR İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 5.BÖLGE ŞEFKAT İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 4 5.BÖLGE ELAZIĞ GAR MÜDÜRLÜĞÜ ELAZIĞ 2 5.BÖLGE PALU İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 5.BÖLGE MADEN İSTASYON ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 1 5.BÖLGE YOLÇATI GAR ŞEFLİĞİ ELAZIĞ 2 TOPLAM 41