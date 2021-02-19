TC kimlik no ezberleme şeklinin zeka türünü belirlediği iddia ediliyor- Hangi zeka türüne sahipsiniz?

Star'da yer alan habere göre kimlik numarasının ezberlenme şekilleri herkese göre farklılık gösteriyor. Bazıları üçer üçer, bazıları ise ikişer ikişer ezberliyor. Kimlik numaralarının ezberlenme şekilleri ise hangi zeka türüne sahip olduğumuzu gösteriyor.

TC NO EZBERLEME ŞEKLİNE GÖRE ZEKA TÜRÜ TESTİ



2+3+2+2+2 ( Natüralist ve kişisel-içsel zeka)



2+2+2+2+3 (Analitik zeka)



3+2+2+2+2 ( Sosyal ve müzikal zeka)



4+4+3 ( Sorgulayıcı ve sportif zeka)



4+3+2+2 ( Kişisel-içsel ve sosyal zeka)



3+3+2+3 ( Matematiksel ve sosyal Zeka)



2+2+2+2+2+1 ( Dilbilimsel ve matematiksel zeka)



3+3+3+2 (Müzikal ve dilbilimsel zeka)



2+3+3+3 ( Sosyal ve görsel zeka)

T.C KİMLİK NUMARASI HAKKINDA

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün uzun yıllardır yürüttüğü Mernis uygulamasının hayata geçmesiyle her vatandaşın nüfus cüzdanında bulunan bir numaradır.

Mernis projesinin sonucu olan kimlik numarası verilmesi sürecinde ülke nüfus kütüklerinde yer alan ölmüş olanlar da dahil olmak kaydıyla 1999 yılı sonu itibarıyla 122.145.860 kişi kaydının veri olarak sisteme girilmesi tamamlanmıştır.

22 Ekim 2000'de her Türkiye vatandaşına tek bir Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilerek uygulamaya alınmıştır.

T.C. Kimlik No, on bir (11) haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye vatandaşlarına verilmiş 11 rakamdan oluşan kişiye özgü bir sayıdır.