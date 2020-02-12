TC ile şifresiz SGK hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet dökümü belgesinde; temel sigorta belgeleri, ilk defa sigortalı olarak bir işe giriş ve çıkış tarihi, sigortalı olarak çalışılan süre, sigorta dönemindeki hizmetler, aylara göre prim durumu ve şirket bilgileri yer alır. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) çatısı altında toplanan 4A, 4B, 4C sigorta kollarına ilişkin tüm kayıt ve sigortalılık bilgilerini SGK hizmet dökümü belgesinden öğrenebilirsiniz. SGK hizmet dökümü sorgulamanızı e-Devlet kapısı portalından kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

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SSK Hizmet Dökümü Sorgulaması Nasıl Yapılır?

e-Devlet kapısı aracılığıyla yapılabilen SGK hizmet dökümü sorgulama işlemi, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yapılabilir. e-Devlet kapısı, tüm internet servisleri için olduğu gibi SGK hizmet dökümü sorgulama ve belge alma işleminizde de e-Devlet kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor. e-Devlet kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü belgesini alabilmek için;

• Akıllı cihazlarınızdan yazının devamında verdiğimiz linke tıklayarak “SGK Tescil ve Hizmet Dökümü” sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

• Çıkan ekranda, e-Devlet sorgulamasını yapabilmek için ilk adımda kimlik doğrulama adımlarını geçmeniz gerekir.

• E-Devlet Kapısı kimlik doğrulama sayfasında T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi kısımlarını doldurun. Dilerseniz mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı şeklindeki diğer giriş yöntemlerini de kullanabilirsiniz. Aynı zamanda e-Devlet şifrenizi bilmiyorsanız; en yakın PTT şubesine giderek şahsınıza özel tahsis edilen şifrenizi alabilirsiniz.

e-Devlet SSK Hizmet Dökümü Belgesi Nasıl Alınır?

e-Devlet kapısı üzerinden SGK hizmet dökümü belgesi almak için ise "SGK Tescil ve Hizmet Dökümü" servisini kullanabilirsiniz. Bunun için;

• SGK Tescil ve Hizmet Dökümü servisindeki "Barkodlu Belge Oluştur" seçeneğine tıklayın.

• Oluşturulan barkodlu belgeyi kullanabilmek için öncelikle "Dosyayı İndir" seçeneğine tıklayarak, bilgisayarınıza indirin. Bilgisayarınızın yazıcı bağlantısı veya taşıyıcı bellek aracılığı ile SGK hizmet dökümü belgenizi kullanabilirsiniz.

• Dilerseniz sayfadaki "E-Posta Gönder" seçeneğine tıklayarak, SGK hizmet dökümü belgesini vereceğiniz kişi ya da kurum e-posta adresine doğrudan gönderimini gerçekleştirebilirsiniz.

SSK Hizmet Dökümü Ne İçin Kullanılabilir?

SGK hizmet dökümü belgesi ve belgenin sunduğu bilgiler;

• Sosyal Güvenlik Kurumunun vatandaşlar için hazırlamış olduğu SGK borç sorgulama, ne zaman emekli olurum, emekli maaşı sorgulama ve emekli maaşı hesaplama gibi uygulamalarda• Kıdem hesaplamada• İkramiye hesaplamada

• Vize alma sürecinde

• Başta mahkemeler olmak üzere birçok resmi kurumda kullanılabilir.