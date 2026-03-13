TBV’den dev böbrek maketli kampanya... Türkiye’de 72 bin diyaliz hastası var

Haberin Devamı

Tüm dünyada 21 yıldır kutlanan Dünya Böbrek Günü, bu sene ‘Böbreğini Korurken Dünyayı Koru’ temasıyla gerçekleştirildi. Türk Böbrek Vakfı da bu özel gün kapsamında düzenlediği etkinlikte hem böbrek hastalıklarına dikkat çekti hem de su kaynaklarının korunmasının önemini vurguladı.

1800 PET ŞİŞEYLE...

İstanbul Kadıköy Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte, Türk Böbrek Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi heykeltıraş Ertuğ Atlı tarafından 1800 pet şişe kullanılarak hazırlanan dev böbrek maketi sergilendi. Yaklaşık 2.5 metre yüksekliğinde ve 150 kilogram ağırlığındaki maket, plastik tüketiminin doğaya etkisine sembolik bir şekilde dikkat çekti. Bando eşliğinde gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar hem böbrek sağlığı hem de çevresel sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirildi. Program sonunda sağlıklı su tüketimini teşvik etmek amacıyla katılımcılara çok kullanımlık su mataraları hediye edildi.

‘GÜNDE 2-2.5 LİTRE SU İÇİN’

Etkinlikte konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, özetle şu bilgileri verdi: “Türkiye’de yaklaşık 72 bin son dönem kronik böbrek yetmezliği hastası bulunuyor. Bu hastaların yaklaşık 69 bini hemodiyaliz, 3 bini ise periton diyalizi tedavisi ile yaşamını sürdürüyor. Hemodiyaliz tedavisinde kullanılan su miktarı ise konunun çevresel boyutunu ortaya koyuyor. Bir hastanın 4 saatlik tek bir hemodiyaliz seansında en az 200 litre şebeke suyu kullanılıyor. Türkiye genelinde yılda yaklaşık 2–2.5 milyon ton su, bu tedavi sürecinde kullanıldıktan sonra atığa dönüşüyor. Günlük 2–2.5 litre su tüketimi gibi basit alışkanlıklar hem böbrek sağlığımızı koruyabilir hem de sağlık sistemindeki büyük yükün önüne geçebilir.”

Prof. Dr. Nur Canpolat - Timur Erk

BÖBREKLERİ KORUMANIN 8 YOLU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nur Canpolat ise böbrek hastalıklarının dünya genelinde hızla arttığını belirterek, şu tavsiyelerde bulundu:

1- Yeterli su içelim

2-Tansiyonumuzu kontrol altında tutalım

3- Şeker hastalığını kontrol edelim

4- Gereksiz ilaç kullanmayalım

5- Tuz tüketimini azaltalım

6- Sağlıklı beslenelim

7- Düzenli egzersiz yapalım

8- Sigara kullanmayalım...

ÜROLOJİ UZMANI DR. ŞIĞVA: TAŞ HASTALIĞINA DİKKAT

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Uzmanı Dr. Hakan Şığva, böbrek sağlığının hayati önemine ve taş hastalığı riskine dikkat çekti. Böbreklerin vücudun süzgeci olduğunu ve hayati organların başında geldiğini ifade eden Dr. Şığva, “Böbreklerimiz, vücudumuzdaki diğer tüm organlar gibi en önemli hayati işlevlerden birini üstlenmektedir. Günümüzde dünyada böbrek hastalıklarıyla mücadele eden kişi sayısı 800 milyona ulaşmış durumda. Maalesef ülkemizde de 1 milyon 112 bin civarında böbrek hastası mevcut. Bu veriler, yaklaşık her 67 kişiden birinin böbrek hastalıklarıyla uğraştığını gösteriyor. Böbreklerimizin ana görevi, vücudumuzda bir süzgeç işlevi görmektir. Dolayısıyla böbreklerimiz çevresel her faktörden etkilenebilmektedir. Hava kirliliği genellikle akciğerlerle ilişkilendirilse de, solunan kirli hava akciğerlerden kana karıştıktan sonra maalesef böbreklerimizde kalıcı hasarlara neden olabilmektedir” dedi.

SU KALİTESİ ÖNEMLİ

Sağlıklı böbrek için en kritik unsurlardan birinin içilen sular olduğunu dile getiren Şığva, şu bilgileri verdi: “Dünyadaki katı atıklar, hava ve çevre kirliliği sonucunda sağlıklı suya ulaşım oldukça zorlaşmıştır. Bu nedenle kaliteli suları tüketmemiz gerekmektedir. Sağlıklı bir bireyde, özellikle kadınlarda günde 2.25 litre, erkeklerde ise 2.53 litre su tüketilmesini tavsiye etmekteyiz. Ancak su tüketiminin kısıtlanması gereken özel durumlar da mevcuttur. Özellikle kalp yetmezliği ve ileri derece böbrek yetmezliği gibi durumlarda sıvı kısıtlaması uygulanmaktadır. Bu tür durumlarda hastalarımızı ilgili uzmanlara yönlendiriyoruz.”

UZMANINDAN UYARI: TEŞHİS YETMEZ ÖNLEM GEREK

Böbrek hastalıkları ile mücadelenin yalnızca bireysel değil, küresel bir sorumluluk olduğuna vurgu yapan Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Siren Sezer, “Dünyada her dakika 3 kişi kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybederken, önümüzdeki yıllarda bu hastalığa bağlı ölümlerin artması bekleniyor. Sadece erken teşhis yetmiyor, hastalık ortaya çıkmadan önce önlem almak gerekir” dedi. Böbrek sağlığı konusunda 2026 yılının temasının ’Herkes için Böbrek Sağlığı: İnsanlara Özen Gösterme, Gezegeni Koruma’ olduğunu hatırlatan Sezer, “Bugün dünyada yaklaşık 850 milyon insan böbrek hastalığıyla yaşıyor. 4.6 milyon kişi diyaliz ya da böbrek nakli tedavisi görüyor ve her yıl 1.5 milyon insan kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye’de yaklaşık 65-70 bin kişi diyaliz, 20 binden fazla kişi böbrek nakliyle yaşamını sürdürüyor” bilgilerini verdi.

Prof. Dr. Siren Sezer