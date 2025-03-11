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TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi... Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da var

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#CHP#DEM PARTİ
TBMMye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi... Aralarında CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da var
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 10:44

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, 9 milletvekili hakkında 13 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

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Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon'a havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Ahmet Tuncay Özkan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, DEM Parti Ağrı Milletvekili Heval Bozdağ, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan."

CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt hakkında 4, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk hakkında ise 2 dosya bulunuyor.

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#TBMM#CHP#DEM PARTİ

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