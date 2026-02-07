×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM'ye 'Düğünlerde Türk parası zarar görüyor' dilekçesi

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Dilekçe #Türk Lirası
TBMMye Düğünlerde Türk parası zarar görüyor dilekçesi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2026 10:15

Antalya'da yaşayan Halit Mert, düğün ve nişanlardaki takı törenlerinde delinen, yere atılan Türk lirasının bu şekilde zarar görmesinin önlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu'na başvurdu.

Haberin Devamı

Antalya'da yaşayan ve Türk lirasının manevi değerinin düğünlerdeki takı törenlerinde yapılan yanlış uygulamalarla zarar gördüğünü söyleyen Halit Mert, TBMM Dilekçe Komisyonu'na e-Devlet üzerinden başvuruda bulundu. Halit Mert dilekçesinde düğün, nişan ve benzeri törenlerde Türk lirasının delinmesi, yere atılması ve farklı şekillerde kullanılması gibi uygulamaların paranın fiziki bütünlüğüne ve manevi değerine zarar verdiğini belirterek, bu konuda yasal düzenleme yapılmasını talep etti.

Türk töresinde takı törenlerinin yeni evlenen çiftlere maddi destek sağlamak amacıyla yapıldığını ifade eden Mert, bu törenlerde Türk parasının toplu iğneyle asılması, bantla yapıştırılması, yere ya da havaya atılması ve dans sırasında üzerine basılması gibi uygulamalarla zarar gördüğünü söyledi.

Haberin Devamı

Türk Parasını Koruma Kanunu'nda genel hükümler bulunduğunu, ancak törenlerde uygulanacak yöntemlere ilişkin açık bir düzenleme olmadığını belirten Mert, takıların zarfa koyma ya da sandığa atma gibi yöntemlerle verilebileceğini, buna uymayarak Türk parasının manevi değerini zedeleyenlere ceza uygulanabileceğini söyledi.

Gözden KaçmasınErzincan’daki fayları çalışan isim uyardı: ‘Süper yırtılma’ yaşanabilir ‘Tekrarlama periyodunun sonuna gelmiş durumdayız’Erzincan’daki fayları çalışan isim uyardı: ‘Süper yırtılma’ yaşanabilir! ‘Tekrarlama periyodunun sonuna gelmiş durumdayız’Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Dilekçe #Türk Lirası

BAKMADAN GEÇME!