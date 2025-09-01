×
TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

#TBMM#Dokunulmazlık#Milletvekili
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2025 19:19

Meclis Başkanlığına 6 milletvekili hakkında 11 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu'na havale edildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ve TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında 11 dosya Karma Komisyonu'na gönderildi.

TBMMye 11 yeni dokunulmazlık dosyası sevk edildi

Özgür Özel hakkında 4, Cemal Enginyurt ve Ahmet Şık hakkında ikişer dosya bulunuyor.

