TBMMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan Kurban Bayramı mesajı

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TBMMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabındaki mesajında şunları kaydetti:

Allah’a yakınlaşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin bayramı; Kurban Bayramımız kutlu olsun.

Bu mübarek günlerde, akraba, dost ve komşularımızdan başlayarak tüm Müslümanlarla birlikte, paylaşmanın bereketini yaşıyoruz.

Kurban Bayramı'nın milletimize ve Filistin başta olmak üzere tüm insanlığa esenlik, huzur ve barış getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum.

Bizleri bir bayram sabahına daha eriştiren Rabbimize şükürler olsun. Bayramımız mübarek olsun.