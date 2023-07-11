TBMM'den ortak 'Srebrenitsa Soykırımı' bildirisi

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TBMM Genel Kurulu'nda, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Güler, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, YSP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve SP Grup Başkanı Selçuk Özdağ'ın imzasını taşıyan, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci yıl dönümü ortak bildirisi okundu.



'KALBİMİZİN EN DERİNLERİNDE HİSSEDİYORUZ'



Bildiride, soykırımın 28'inci yıl dönümü hatırlatılarak, "TBMM olarak, Boşnak kardeşlerimizin bundan tam 28 yıl önce Srebrenitsa'da maruz kaldıkları soykırımı kalbimizin en derinlerinde hissediyor, Avrupa’da 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş bir zulümle katliama uğrayan şehitlerimizin tarifi mümkün olmayan acısını en içten duygularımızla paylaşıyoruz” denildi.



İnsanlık tarihinin en kara lekelerinden biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 28'inci anma yıl dönümünde şehitlerin yakınlarına ve tüm Boşnaklara taziyelerin sunulduğu ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:



"BM Güvenlik Konseyinin 819/1993 sayılı kararıyla 'güvenlikli bölge' ilan edilmiş olan Srebrenitsa şehrinde, Temmuz 1995'te, Bosna Savaşı'nın en büyük katliamı gerçekleştirilmiştir. Bu katliamın soykırım olduğu Uluslararası Adalet Divanı'nın 26 Şubat 2007 tarihli kararıyla tescil edilmiştir. Ayrıca, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi de kararlarında Srebrenitsa'da yaşananların soykırım olduğunu belirtmiştir. Yıldönümü vesilesiyle Srebrenitsa soykırımını bir kez daha kınıyor, rahmetli Aliya İzetbegoviç'in 'ne yaparsanız yapın ama soykırımı unutmayın. Çünkü unutulan soykırım tekrarlanır' sözünden hareketle bu acıların bir daha yaşanmaması için Srebrenitsa soykırımını asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı, benzer olayların yeniden vuku bulmasına asla müsaade etmeyeceğimizi vurgulamak istiyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan tüm siyasi partiler olarak yukarıdaki görüşler temelinde, Srebrenitsa soykırımını ilelebet hatırda tutmaya, Bosna- Hersek'in toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını kuvvetle desteklemeye devam edeceğiz."