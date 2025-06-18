TBMM’den İsrail tezkeresi

Haberin Devamı

Tezkerede, “TBMM olarak, İsrail’in başta Gazze halkına karşı sürdürdüğü soykırım olmak üzere bölgesel barışı tehdit eden tüm eylemlerini ve son olarak İran’a yönelik saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Uluslararası hukuk ve diplomasi temelinde sorumluluk almaya çağırıyoruz” denildi.

BİNGÖL MECLİS’İ FRAKLA YÖNETTİ

TBMM Başkanlık Divanı için geçen hafta yapılan seçimlerin ardından dün ilk kez başkanlık koltuğuna oturan CHP’li Başkanvekili Tekin Bingöl, oturumu frak giyerek yönetti. Geçmiş dönemlerde görev yapan Meclis başkanvekilleri arasında Genel Kurul’u frak giyerek yöneten en son isim yine CHP’den Levent Gök olmuştu.