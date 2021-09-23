‘TBMM’den daha büyük güç yok’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Kürt sorununu HDP ile çözeceğiz” açıklamasının ardından polemik konusu olan Kürt sorunu, HDP ve ‘adres’ tartışmalarına ilişkin, “Sorun var, evet. Bu sorun nerede çözülecek? TBMM’de çözülecek, bu kadar açık, bu kadar net” diye konuştu.

ŞENTOP’A AÇIK ÇAĞRI

Gaziler Haftası kapsamında düzenlenen Gaziler Buluşması’na katılan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi: “Kore, Kıbrıs, terör, 15 Temmuz gazimiz var. Her birisi ayrı statüye tabi. Ne için? Gazi gazidir, şehit şehittir. Hepinizin huzurunda önce TBMM Başkanı Sayın Şentop’a açık çağrıda bulunuyorum. Sonra siyasi parti genel başkanlarına açık çağrıda bulunuyorum. Şehit yakınları ve gaziler konusunda var olan farklılıkları gidermek konusunda çalışma yapalım. Siz teklif verin destekleyelim. Biz çalışma sunduk görüşülmüyor.

SERBEST BIRAKILIYOR, KUŞÇU AÇIYOR

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Bir şey daha anlatmak isterim, içimde başka bir yaradır. Denizli’deydim. Akşam bir video gösterdiler. İki askerimizin diri diri yakıldığının videosu. Araştırırken gerçek olduğu ortaya çıktı. Talimatı veren kişi tutuklandı hapse atıldı. Önce tutuklanıyor, sonra serbest bırakılıyor ve orada kuşçu dükkanı açıyor. Kim bunu serbest bıraktı, hangi irade serbest bıraktı, hangi siyasi irade buna müdahale etti ve nasıl oluyor da gazeteci yazdıktan sonra Gaziantep’te yakalanıp yeniden hapse atılıyor? Böyle bir acı tablo içimize taş gibi oturuyor.

DOSTLARIMIZLA GETİRECEĞİZ

(MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kürt sorunu sözleri) TBMM’den daha büyük bir güç yoktur. Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren Meclis, bizim TBMM’dir. Dolayısıyla, ‘Adres şöyleydi, adres böyleydi, şu sorun vardı, bu sorun vardı.’ CHP’nin Genel Başkanı olarak da bütün millete açık ve net söylüyorum, sizin oylarınızdan çok sorunlarınıza talibim. Bu sorunları, samimi ve dürüst olarak çözeceğim. Bu ülkeye huzuru, bu ülkeye barışı birlikte getireceğiz. Dostlarımızla beraber getireceğiz.

EL KALDIRIP SÖZ İSTEMESİNLER

Sorun var, evet. Bu sorun nerede çözülecek? TBMM’de çözülecek, bu kadar açık, bu kadar net. ‘Öbür genel başkan şunu söylemiş, şu genel başkan bunu söylemiş’; o zaman o sayın genel başkana söyleyelim, HDP TBMM Başkanvekilliği yaptığı zaman el kaldırıp söz istemesinler. Bu kadar dert varken bunların başka derdi mi yok? Sen 20 yıldır Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorsun, 20 yılda yurt sorununu çözemedin. Bir yılda çözülecek sorunu çözemedin.”

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Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER YÜKSEK KURULU

Kılıçdaroğlu konuşmasında “Şehit yakınları ve gazileri yüksek kurulu oluşturulmalı, sorunları orada çözülsün” diyerek şöyle devam etti: “Gazilik unvanı alanlar arasında büyük farklılıklar var. Bu farklılıkların giderilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Şehitlerimizin eşleri, yoksa anne ve babalarına aylık bağlanıyor. Çok düşük rakamlar. Bu aylıkların en düşük memur maaşının altına düşmemesi lazım. Sağlık güvencesi. 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri için toplanan paralarını hak sahiplerine verilmesi lazım. Bu parayı bankada tutamazsınız.”

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KALPAK HEDİYE ETTİLER

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziler Haftası kapsamında partisi tarafından düzenlenen Gaziler Buluşması’na katıldı. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Beyazıt Yumuk, Kılıçdaroğlu’na kalpak ve kravat hediye etti. Kılıçdaroğlu kendisine hediye edilen kalpağı takarak poz verdi. Gaziler Buluşması’na Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de katıldı.