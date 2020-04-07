TBMM'den çağrı: 23 Nisan’da balkonlardan İstiklal Marşı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda kutlamalara evden katılımın olacağını açıklamasının ardından Meclis Başkanı Şentop da açık mektup yayınladı.

MECLİS’TE 3 KİŞİDE KORONA

Meclis’te biri doktor üç kişide virüs tespit edildiğini de açıklayan Şentop, mektubunda özetle şunları vurguladı: “Öğrencilerimize ‘Açılışının 100. Yılında TBMM’ başlıklı bir ders içeriği hazırlıyoruz. Yine 23 Nisan haftasında yayınlanmak üzere Meclis ve milli irade tarihimizi konu alan 23 dakikalık belgesel, tüm medya mecralarımızın kullanımına açılacak. Dünü ve bugünü anlatan bir kamu spotumuz, ayrıca 100. Yıl konulu üç kısa filmimiz de aynı hafta ekranlarda olacak.

KİŞİSEL VİDEO PAYLAŞIMI

100. Yıl coşkusunu yaşamak için, iki davette bulunmak istiyorum. Birincisi, imkânı olan herkesi 20 Nisan Pazartesi itibarıyla 100. Yılı, milli irade ve Milli Mücadele’yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayınlamaya davet ediyorum. 19 Nisan akşamı ilan edeceğimiz ortak etiketle yayınlanacak ve bu videolardan en çok beğeni alan ilk 500 tanesine kitaplar hediye edilecek.

BALKONDA KUTLAMA DAVETİ

İkincisi 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00’de tüm Türkiye’yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100’üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla coşkuya eşlik edecek. Nasıl ki 100 yıl önce muazzam bir direniş ruhuyla zaferlere eriştiysek, yine aynı dayanışma ruhuyla tedbirlere uyarak bu zor günleri atlatacağımıza inanıyorum.”