TBMM’den Biden’a: O sözden geri dön

TBMM Başkanlığı’nın, ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan tarihli açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına dair TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzalı tezkere Genel Kurul’da kabul edildi. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti’nin oyları ile kabul edilen tezkerede özetle şunlar kaydedildi:

AÇIKLAMA YOK HÜKMÜNDE

“ABD Başkanı Joe Biden’ın 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı’nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir. Birinci Dünya Savaşı şartlarında yaşanan, Osmanlı Devleti’nin Türk ve Ermeni halkları için trajik sonuçlar doğuran olaylardan 106 yıl sonra böyle sorumsuz bir açıklamanın yapılmasının sebebi, değişen tarihi belgeler ya da uluslararası hukuk normları değil, bugünün küçük çıkar hesaplarında boğulmuş ABD Yönetimi’nin radikal Ermeni lobilerinin baskısına boyun eğmesidir.

Türkiye, 1915 olaylarının bağımsız uzmanlar ve tarihçiler tarafından araştırılmasını savunmuş, bu amaçla 2005 yılında Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş ve arşivlerini tüm dünyaya açmıştır.

SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ

1915 olaylarının hukuken soykırım olarak tanımlanabilmesi için gereken şartların hiçbiri mevcut değildir. Ayrıca, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi’nin 2015 ve 2017 tarihli kararları da 1915 olaylarına tarihi bir tartışmanın ötesinde bir anlam atfetmenin mümkün olmadığını açık ve net bir şekilde ortaya koymuştur. Kaldı ki, sıfatı ve makamı ne olursa olsun, bir siyasetçinin mahkemelerin yetkisinde olan bir hükmü vermeye kalkışması hukuken ve ahlaken büyük bir sorumsuzluk örneğidir.

GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR

Başkan Biden’ın yaptığı açıklamanın halkları kutuplaştırmaktan, radikal-aşırıcı çevrelerin gündemini desteklemekten ve nefret söylemlerini cesaretlendirmekten başka bir amaca hizmet etmeyeceği açıktır. Bu çerçevede, Başkan Joe Biden’ı, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz.”

ORTAK TEPKİDE TEPKİLİ ANLAR





TBMM Genel Kurulu’nda Biden’in açıklaması görüşülürken AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç arasında sert tartışmalar oldu. Araya giren diğer milletvekilleri kavganın büyümesini önledi. (Selahattin SÖNMEZ/ANKARA)

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