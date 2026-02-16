×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

TBMM'deki taciz davasında sanıklardan 3'ü tutuklandı, 1'i aranıyor

Güncelleme Tarihi:

#TBMM Taciz Davası#Cinsel Taciz#Çocuk İstismarı
TBMMdeki taciz davasında sanıklardan 3ü tutuklandı, 1i aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 13:00

TBMM'de stajyerlere yönelik taciz davasında tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası yeniden tutuklandı, 1'i hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Haberin Devamı

TBMM'de 2024-2025 eğitim öğretim döneminde staj yapan D.K. isimli öğrenci, Meclis lokantasında görevli Halil İ.G.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ederek, geçen yıl 4 Aralık'ta Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat etti. D.K.'nin şikayeti sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

 

16 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, olay tarihinde 18 yaşından küçük olan 4 mağdurenin, TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından tacize uğradıkları iddiası sonrası soruşturma başlatıldığı belirtildi. Sanıklar hakkında, 'Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'Çocuğa karşı cinsel taciz' suçlarından 16 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCHP’de kurultay davasında Lütfü Savaş’tan dikkat çeken ifade Detaylara CNN TÜRK ulaştıCHP’de kurultay davasında Lütfü Savaş’tan dikkat çeken ifade! Detaylara CNN TÜRK ulaştıHaberi görüntüle

İKİNCİ DURUŞMADA TAHLİYE KARARI

Ankara 57'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 9 Şubat’ta görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanıklar Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Recep S. hakkında tahliye kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında verilen tahliye kararına itiraz etti. Başsavcılığın itiraz dilekçesi bir üst mahkemeye gönderildi. Bir üst mahkeme, itirazı yerinde bularak sanıkların tamamının tekrar tutuklanmasına karar verdi. Sanıklardan Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S. tutuklanırken, firari Halil İ.G. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Gözden KaçmasınSite otoparkındaki araçlardan 30 milyon doları çaldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı | Neden burada saklıyordun sorusuna bu yanıtı verdiSite otoparkındaki araçlardan 30 milyon doları çaldıran kişinin ifadesi ortaya çıktı | 'Neden burada saklıyordun?' sorusuna bu yanıtı verdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM Taciz Davası#Cinsel Taciz#Çocuk İstismarı

BAKMADAN GEÇME!