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TBMM'deki cinsel istismar davasında karar verildi

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#TBMM#Cinsel İstismar#Dava
TBMMdeki cinsel istismar davasında karar verildi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 02, 2026 11:40

TBMM’de stajyer kız öğrencilere yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin görülen davada, sanıklar Durmuş U.’ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim B.'ye 1 yıl 15 ay, Recep S.’ye 6 yıl 3 ay, Halil İ.G.’ye 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verildi. Ramazan Ç. ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.

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İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ. G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

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Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

 

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#TBMM#Cinsel İstismar#Dava

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