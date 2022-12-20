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TBMM'deki 5 partiden ortak önerge! Çocuk istismarı araştırılacak

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#TBMM#Çocuk İstismarı#Yusuf Ziya Gümüşel
TBMMdeki 5 partiden ortak önerge Çocuk istismarı araştırılacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2022 22:04

TBMM'de, 'çocuk istismarını' önlemek amacıyla araştırma komisyonu kurulacak. İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 2002'de, 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirdiği iddialarından sonra TBMM harekete geçti. TBMM Genel Kurulu'nda; AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP grupları, 'çocuk istismarının' önlenmesine ilişkin araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge verecek. 5 siyasi partinin komisyon kurulmasına ilişkin verecekleri ortak önergeleri, 22 Aralık Perşembe günü Genel Kurul'da ele alınacak.

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Genel Kurul'da söz alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, komisyon kurulmasına dair diğer partiler de onaylarsa ortak önerge vermeyi teklif etti.

Özel, "Perşembe günü farklı farklı grup önerileri getirmek yerine partilerin verdiği grup önerileri birleştirilmek suretiyle bu komisyonu kurabiliriz. Hem kamuoyuna verdiğimiz sözü tutmuş oluruz hem de farklı gündemlerin önüne geçmesine engel oluruz. Parti grupları olumlu yaklaşıyorsa bunu yapalım" dedi.

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Bunun üzerine; İYİ Parti ve HDP Grup Başkanvekilleri de ortak önerge konusunda mutabık olduklarını dile getirdiler.

Ardından söz alan, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, söz konusu önerge ile ilgili imzaların atılıyor olduğunu belirterek, "Ortak önergede mutabıkız" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammet Levent Bülbül de araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin ortak önergede yer alacaklarını belirterek destek vereceklerini söyledi.

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de gruplara perşembe gününe hazırlıklı olunması tavsiyesinde bulundu. 

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#TBMM#Çocuk İstismarı#Yusuf Ziya Gümüşel

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