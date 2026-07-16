TBMM’de10’uncu yılda demokrasi için yan yana

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FETÖ’nün hain darbe girişiminin 10’uncu yıldönümü dolayısıyla TBMM yerleşkesinde şehitler anıldı. Dün öncelikle TBMM Camisi’nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için mevlit okundu. Ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş ile beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı’na karanfil bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Törenlere Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Meclis Başkanvekilleri Tekin Bingöl, Pervin Buldan ve Celal Adan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile Meclis’te grubu bulunan partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı. Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından da Kurtulmuş ve beraberindekiler alana ağaç dikti.

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ÜÇ ANLAMLI SERGİ

Darbe girişimine karşı Meclis’te sergilenen direniş ve milli iradeyi hedef alan saldırıya karşı verilen mücadeleyi hafızalarda tazeleyen sergiler açıldı. TBMM Şeref Holü’nde ‘15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi’, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘15 Temmuz’un 10. Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi’ ile Basın İlan Kurumu’nun ‘15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi’nin açılışı yapıldı.

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KURTULMUŞ: ÇOK DERSLER ÇIKARDIK

TBMM Tören Salonu’nda anma töreni gerçekleştirildi. Anıt ve anı taşındaki programlarda yer alan CHP Grup Başkanı Özel Özel, Tören Salonu’ndaki programa ise katılmadı. Burada TBMM Camisi İmamı Ahmet Yedekçi Kuran-ı Kerim tilaveti yaparken, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş da dua okudu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara seslendi. “Onuncu yılda daha serinkanlı bir değerlendirme yapma durumundayız” diyen Kurtulmuş özetle şunları söyledi:

“Acımızı diri tutacağız, öfkemizi asla dindirmeyeceğiz, ama ülkemizi hiçbir zaman da böylesine yanlış yollara sapılmasına müsaade etmeyecek dersler çıkararak yolumuza devam edeceğiz. Herhalde çok sayıda çıkardığımız dersin en başında gelen, devletin herhangi bir grup, herhangi bir zümrenin nüfuz alanı olmadığı gerçeğidir. Devlet kimsenin babasının malı değildir. Devlet 86 milyonun, hepimizin ortak şemsiyesi, hepimizin manevi gücü, hepimizin sığınağıdır. Devlet şu ya da bu güruhun ele geçireceği bir yer değildir. Hiç şüphesiz aldığımız derslerden birisi de milletimizin aydınlık geleceğinin açıklık, şeffaflık, kurumlara bağlı sistem anlayışı ve güçlü kurumların varlığından geçtiğidir. Güçlü devlet anlayışı, derin demokrasi geleneğiyle ve hukukun üstünlüğüyle taçlanabilecek bir alandır. Yine milli dayanışmamız, milli bekamızın temel şartıdır. Bu çerçevede birinci büyük ödevimiz Terörsüz Türkiye sürecini başarıya ulaştırmak ve TBMM’de yasaları hazırlayarak son noktaya ulaştırmaktır.”

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Gözden Kaçmasın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri: 81 ilde milyonlar meydanlara koştu Haberi görüntüle

ANITA KARANFİL

TBMM’deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü töreninde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve aralarında CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in de olduğu grup 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na karanfil bıraktı.