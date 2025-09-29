TBMM’de yoğun gündem! Yargı paketi, trafik cezaları, çocuklar...

Haberin Devamı

20 Temmuz 2025’te tatile giren TBMM, 28’inci Dönem dördüncü yasama yılına 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te özel oturumla açılacak. Bu yasama yılında gözler, terör örgütü PKK’nın 11 Temmuz’da sembolik olarak silah bırakmasının ardından kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na çevrildi. Komisyonun öncelikli çalışmaları arasında terör örgütünden ayrılanların topluma yeniden kazandırılmasına yönelik düzenlemeler yer alıyor. Bu kapsamda “Eve Dönüş” yasası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dile getirdiği “umut hakkı” ve infazla ilgili olası yasal değişiklikler, yasama yılının en kritik gündem maddeleri olarak öne çıkıyor.

11. YARGI PAKETİ BEKLENİYOR

TBMM’ye bu dönemde 11. Yargı Paketi’nin sunulması da bekleniyor. Paket kapsamında, suça sürüklenen çocukların cezalarının artırılması, internet dolandırıcılığı ve sanal bahis suçları ile trafikteki ihlallere yönelik düzenlemeler yer alacak. Boşanma davalarında ise tarafların süreçlerini daha kısa ve barışçıl şekilde tamamlamasını sağlayacak “aile arabuluculuğu” sistemi getirilmesi planlanıyor. Maddi tazminat, nafaka ve mal paylaşımı davalarının ayrılmasıyla uzun süren boşanma süreçlerinin yıpratıcı etkisinin azaltılması hedefleniyor.

Haberin Devamı

TRAFİK CEZALARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Geçen yasama yılında Komisyonda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu’ndaki değişiklikleri içirene yasa teklifi, ölümlü ve yaralamalı kazaları önlemeyi amaçlıyordu. Ancak radar uygulamalarına yönelik tepkiler nedeniyle bazı düzenlemeler Genel Kurul’da görüşülemedi. Yeni yasama yılında alkollü araç kullanımı, kırmızı ışık ve şerit ihlali, cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri ve kask ihlalleri gibi durumlarda cezaların artırılması, idari para cezalarının kademeli olarak yükseltilmesi veya hapis cezalarının uygulanması gündeme gelecek.