TBMM’de yoğun gündem... En düşük emekli aylığı için gözler Meclis’te

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TBMM’de, NATO Zirvesi nedeniyle verilen bir hafta aranın ardından yeniden yoğun mesai başlayacak. Bu hafta Genel Kurul’da 12. Yargı Paketi’nin görüşmelerine başlanacak, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda en düşük emekli aylıklarının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini, Milli Eğitim Kültür ve Gençlik Komisyonu’nda da üniversitelerden atılanlara af getirilmesini öngören kanun teklifleri görüşülecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde anma törenleri düzenlenecek TBMM’de, 16 Temmuz’da X, Google, Meta ve TikTok temsilcileri okul saldırılarını araştıran komisyonda sunum yapacak.

YARGI PAKETİ GENEL KURUL’DA

“12. Yargı Paketi” olarak adlandırılan Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak. Teklifte, kamuoyunda “IBAN dolandırıcılığı” olarak bilinen suçla ilgili düzenleme de yapılacak. Banka hesaplarını bilinçli bir şekilde başkalarına kullandıranlara yönelik TCK’da düzenlenen dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçlarına ilişkin 158. maddeye bir fıkra eklenecek. Dolandırılıcılık veya nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak sadece “banka hesaplarını başkasına vermekle sınırlı olması halinde” verilecek ceza yarı oranında indirilecek. Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu suçlardan hüküm verilen sanıkların dosyaları hakkında bozma kararı verilecek ve bunlara ilk derece mahkemeleri yeniden bakacak.

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EMEKLİ AYLIKLARI TEKLİFİ

TBMM’de 14 Temmuz Salı günü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yasa teklif görüşülecek. Torba teklif olarak hazırlanan ve 30 maddeden oluşan teklifle en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesi öngörülüyor. Teklifle yıl sonuna kadar turizm tesislerine personel başı aylık yaklaşık 3 bin 500 lira prim desteği ödenecek.

15 TEMMUZ’U ANMA ETKİNLİKLERİ

Çarşamba günü, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un ev sahipliğinde “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde anma programı gerçekleştirilecek. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılması ve konuşma yapması bekleniyor. Program saat 12.30’da TBMM Camii’nde şehitler ve hayatını kaybeden gaziler için okutulacak Mevlid-i Şerif ile başlayacak. TBMM 15 Temmuz Şehitler Anıtı ile Ana Bina Şeref Holü Anı Taşı’na karanfil bırakılacak. Şeref Holü’nde “15 Temmuz Milli İradenin Zaferi Dijital Gösterim Sergisi”, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın “15 Temmuz’un 10. Yılı Anısına Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi” ile Basın İlan Kurumunun “15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Atölyesi Sergisi” açılışı gerçekleştirilecek.