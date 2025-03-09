TBMM'de yoğun gündem

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Haftalık çalışmasına 11 Mart Salı günü başlayacak Genel Kurul, 13 maddesi kabul edilen Siber Güvenlik Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini sürdürecek.

Teklife göre, Siber Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanından oluşacak.

Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Belirtilen yetkiler çerçevesinde elde edilecek kişisel veriler ve ticari sırlar, bu verilere erişilmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde resen silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecek.

- İklim Kanunu Teklifi

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Genel Kurul, bu teklifin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk İklim Kanunu Teklifi'ni ele alacak.

Teklife göre, her ilde vali başkanlığında İl İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu oluşturulacak. Sera gazı emisyonları, Ulusal Katkı Beyanı, net sıfır emisyon hedefi ile İklim Değişikliği Başkanlığının strateji ve eylem planları doğrultusunda azaltılacak.

İklim Değişikliği Başkanlığı, ulusal, sektörel ve tematik raporlar hazırlayacak; teşvik mekanizmaları geliştirecek, Türkiye Yeşil Taksonomisini kuracak. İthal edilen malların gömülü sera gazı emisyonlarını ele almak için Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kurulabilecek.

İklim Değişikliği Başkanlığınca Emisyon Ticaret Sistemi kurulacak. Karbon Piyasası Kurulu, ulusal tahsisat planını onaylayacak, ETS piyasasında ücretsiz tahsisatların dağılımına karar verecek. Doğrudan sera gazı emisyonlarına neden olan faaliyetleri yürüten işletmelerin, İklim Değişikliği Başkanlığından sera gazı emisyon izni alması zorunlu olacak.

Sera gazı emisyonlarının takibine ilişkin yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresi içerisinde sunmayanlar, 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezasına çarptırılacak.

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Ozon tabakasını incelten maddeleri kullanan, ithal eden, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlere veya ekipmana bakım, onarım ve servis amaçlı hizmet veren gerçek ve tüzel kişilere 250 bin Türk lirası, bu maddeleri içeren ürünlerin veya ekipmanın etiketlenmesi hükümlerine uymayanlara 120 bin Türk lirası idari para cezası verilecek.

Florlu sera gazlarına ilişkin usul ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak, florlu sera gazlarını kullanan, ticaretini yapan ve piyasaya arz edenlere 2,5 milyon Türk lirası idari para cezası verilecek ve 3 aydan 6 aya kadar Hidroflorokarbon Kontrol Belgesi verilmeyecek.

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Doğrulanmış yıllık sera gazı emisyon raporu bulunmayan işletmelere 1 milyon Türk lirasından 10 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

- Araştırma komisyonlarının gündemi

Araştırma komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları görüşecek.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Cumhuriyet Kadınları Derneği yöneticileri Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda milletvekillerine bilgi verecek.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonunda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK), Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yetkilileri sunum yapacak.

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Yapay zeka alanında yurt dışında araştırma yapanlar, Yapay Zeka Araştırma Komisyonuna davet edildi. Komisyon, bu haftaki toplantısında İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ'ın yanı sıra Michigan Üniversitesi'nden Merve Hickok, Cambridge Üniversitesi'nden Melike Tanberk'i dinleyecek.

- AK Parti yeni kanun teklifi sunacak

AK Parti milletvekillerince hazırlanan, Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezalarının artırılmasına, doğum yardımına, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) çalışanlarına "Eurocontrol havacılık tazminatı" verilmesine ve emeklilerin bayram ikramiyesine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yarın TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.

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Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları salı ve çarşamba günleri yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.