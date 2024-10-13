TBMM'de yoğun gündem

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Haftalık çalışmasına 15 Ekim Salı günü başlayacak Genel Kurul, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Bu teklife göre kredi veren ile tüketiciler arasındaki sözleşmelerin şekil şartı, bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve tüketici kimliğinin doğrulanmasını içeren yöntemler yoluyla kurulabilmesine imkan sağlanacak.

Doğrudan satış sistemine ilişkin hususlar düzenlenerek, tarafların hak ve yükümlülükleri belirgin hale getirilecek. Uzlaşma müessesesinin, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümler için de uygulanmasına imkan tanınacak.

Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılarak yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması, istihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak.

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9. YARGI PAKETİ

TBMM Genel Kurulunun, kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin de görüşmelerine başlaması bekleniyor.

9. Yargı Paketine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

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LÜBNAN'DAKİ TÜRK ASKERİNİN GÖREV SÜRESİ

Ayrıca Genel Kurulun, Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkereyi görüşmesi de bekleniyor.

TBMM ihtisas komisyonları da toplanarak gündemdeki konuları ele alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Savunma Sanayii Destekleme Fonu kaynaklarını artırmak amacıyla hazırlanan kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak.

Bu teklife göre, motor silindir hacmi 100 santimetreküpün altındaki motosikletlerle motor gücü 6 kilovat ve altında olan motosikletler, MTV kapsamında olacak.

İnsansız hava taşıtları (dron), matrahı 5 bin lira ve üzerinde olan kol ve cep saatleri ile yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış motorlu uçan oyuncaklardan ÖTV alınacak.

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Tapu ve kadastro işlemlerinden taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira olarak katılma payı alınacak.

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamilleri her bir kart başına yıllık 750 lira katılma payı ödeyecek.

Noterlerde ise taşınmaz satışlarının noterler tarafından yapılması halinde belirlenen tutarda, ilk defa tescili yapılacak olan araçların tescil işlemlerinde 3 bin lira, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirlerinde 1500 lira, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira katılma payı alınacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI FİNANS OFİSİ İLE BDDK SUNUM YAPACAK

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Dilekçe Komisyonu ile bu komisyon bünyesindeki Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyinin Artırılması Alt Komisyonu ayrı ayrı toplanacak. Alt komisyonda, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği yetkilileri sunum yapacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu da basına kapalı gerçekleştireceği toplantılarında Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporunun görüşmeleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu yetkililerini dinleyecek.

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AK PARTİ KANUN TEKLİFİ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında yeni kanun tekliflerinin hazırlıklarına devam ediyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından, istinaftaki yargılama sürelerine ve noterlik hizmetlerine ilişkin yaklaşık 24 maddeden oluşan yargıya yönelik çeşitli düzenlemeler içeren kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Ayrıca namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilmesini içeren teklifin de Meclis gündemine taşınması planlanıyor.

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.