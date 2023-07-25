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TBMM'de yeterli çoğunluk sağlandı, görüşmelere başlandı

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#CHP#TBMM#Genel Kurul
TBMMde yeterli çoğunluk sağlandı, görüşmelere başlandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2023 15:15

CHP'nin olağanüstü çağrısıyla toplanan TBMM Genel Kurulu,'nda yeterli çoğunluk sağlandı. Genel Kurul'da görüşmelere başlandı.

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14 Temmuz'dan itibaren 1 Ekim'e kadar tatile giren TBMM Genel Kurulu, CHP'nin çağrısı üzerine Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında olağanüstü toplandı. Genel Kurulda muhalefet partileri; CHP, YSP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partili milletvekilleri hazır bulundu.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, yoklama yaparak, toplantı yeter sayısının bulunduğunu ve oturumu başlattığını söyledi. Çoğunluk sağlandıktan sonra kuliste bekleyen Cumhur İttifakı milletvekilleri de Genel Kurul salonuna girdi. Genel Kurulda, CHP'nin, 'KDV ve ÖTV oranlarının yükselmesi ve temel ihtiyaç üzerindeki fiyat artışı nedeniyle oluşan sorunlara çözüm bulunması amacıyla genel görüşme yapılması' önerisi üzerine gruplar adına görüşmeler başladı.

Müzakerelerin sonunda, oylama yoluyla genel görüşme açılıp açılmamasına karar verilecek. Yapılacak oylamada, oylamaya katılanların salt çoğunluğunun sağlanması halinde genel görüşme açılacak. Genel görüşmenin yapılacağı gün, özel gündem olarak Danışma Kurulunca tespit edilecek. 2 günden az, 7 günden fazla olmamak kaydıyla genel görüşme için gün belirlenecek.

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#CHP#TBMM#Genel Kurul