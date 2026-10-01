TBMM yeni yasama yılına başladı | Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan fon açıklaması: Kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalı

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı açılışında açıklamalarda bulundu.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları:

(Terörsüz Türkiye süreci) Kabul edilen yasanın uygulanması aşamasına geçilmiştir. Silahlı örgütün fesih ve silahlarını bırakması yetkili kurumların teyidine tabiidir. Kanunda öngörülen şartların tamamlanması, izlenecek yolun hukuki sigortasıdır. Devletin ilgili birimleri kendi görevlerini yerine getirirken parlamentomuzda millet adına sürecin takibine devam edecektir.

TBMM’de kurulacak İzleme Komisyonu’nda siyasi partilerin temsiliyle müşterek sorumluluğu hep beraber devam ettireceğiz. Geldiğimiz safhada TBMM’ye üç sorumluluk düşmektedir. İlkin kanunun tatbikini kuracağımız İzleme Komisyonu marifetiyle izlemektir. İkincisi terör örgütün fesih ve silahsızlanmasına ilişkin güvenlik kurumlarının yapacağı tespitleri, yürütmenin dosya bazında kararlarını hukuk ölçüsü içinde izlemektir. Üçüncüsü ise ihtiyaç duyulacak yasal düzenlemeler olduğu takdirde bu konuları mutabakatla ele almak için gayret etmektir.

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"AYRILIKÇI SÖYLEMLERDEN UZAK DURULMALI"

Önümüzdeki dönem sözümüz ve davranışlarımızın birbirini tamamlayacağı süreçtir. Ayrıştırıcı söylemlerden uzak durulmalı. Evlatlarımızın yarınlarını düşünerek konuşmalıyız. Süreci akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın bütünüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz.

Kanuni adımlar terörsüz bölgenin de ana taşlarını oluşturacaktır.

Yeni anayasa çağrımızı bir kez daha tekrarlıyorum; Yeni, çağdaş, demokratik, sivil ve katılımcı bir anayasa ihtiyacı hepimiz için ertelenemez bir sorumluluktur.

SERMAYE PİYASASINA İLİŞKİN SORUŞTURMA: KİME KADAR GİDİYORSA MUTLAKA HESAP SORULMALIDIR

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Tasarruflarını değerlendirmek isteyen vatandaşların yaşadığı kaygıları dikkatle takip ediyoruz. Usulsüzlük ve haksız kazanç iddiaları sonuna kadar araştırılmalı, kime kadar gidiyorsa mutlaka hesap sorulmalıdır

Filistin özgür olana kadar Filistin davasını takip etmeyi TBMM olarak asla vazgeçmeyeceğiz, asla bırakmayacağız. Kıbrıs Türk halkının uluslararası statüsünü savunmayı sürdüreceğiz.

Bu yıl TBMM olarak çok sayıda toplantıya ev sahipliği yaptık. Dünyanın en yoğun çalışan parlamentoları arasında yer alıyoruz. Fikirlerimizi kararlılıkla savunalım ama karşı fikri de dinleyelim. Kavga görüntülerinin sözümüzün ağırlığını zedelemesine asla izin vermeyelim.

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Yeni yasama yılının bereketli geçmesini temenni ediyorum.

Gözden Kaçmasın Meclis'te yeni dönem başlarken fon soruşturması ve dış politika masaya yatırıldı Haberi görüntüle

ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılışı dolayısıyla TBMM’de resmi törenle karşılandı.

ATATÜRK ANITI ÖNÜNDE TÖREN

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un anıta çelenk bırakmasının ardından bando eşliğinde saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM başkanvekilleri Celal Adan, Tekin Bingöl ve Pervin Buldan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri ve Meclis bürokratları katıldı.

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