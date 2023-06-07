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TBMM'de yemin töreni: Yemin etmemiş olan vekiller yemin etti

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#TBMM#Yemin Töreni#Milletvekili
TBMMde yemin töreni: Yemin etmemiş olan vekiller yemin etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 14:07

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha önce yemin etmeyen milletvekilleri için yemin töreni düzenleniyor. Törende önce eski kabine üyeleri , daha sonra yeni kabinede yer alan bakanlar yemin etti.

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Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli başkanlığında toplanan Genel Kurul'da yemin töreni gerçekleştirildi. Yeni kabine üyeleri TBMM'de yemin etti.

Görevlerini devreden eski bakanlar da milletvekili olarak yemin etti ve Meclis çalışmalarına resmen başladı. Yeminlerin ardından Meclis başkanı seçimi yapılacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır yemin etti.

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#TBMM#Yemin Töreni#Milletvekili

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